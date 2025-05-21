Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek

Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesine dair endişelerini dile getirdi. Mao, projenin Dış Uzay Sözleşmesi'nin barışçı kullanım ilkesiyle çeliştiğini ve uzayı savaş alanına dönüştürme riskini artırdığını belirtti. Ayrıca Ning, projenin uluslararası güvenlik ve silah kontrolü sistemlerini zayıflatacağını da ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu "Altın Kubbe" füze savunma sistemi projesine dair görüşlerini dile getirdi.

ÇİN'DEN "ALTIN KUBBE" İÇİN İLK YORUM

ABD'nin "Altın Kubbe" ile küresel, çok katmanlı, çok boyutlu ve sınır gözetmeyen bir füze savunma sistemi yaratmayı amaçladığına dikkati çeken Mao, yörüngede kurulması planlanan tespit ve takip sistemleri dahil ülkenin muharebe kabiliyetini atmosferin dışına taşımayı hedeflediğini belirtti.

Çin'den ABD'nin 'Altın Kubbe' füze kalkanı planının uzayı askerileştireceği uyarısıÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning

UZAYIN ASKERİLEŞMESİ UYARISI

Mao, projenin saldırgan bir karakterinin olduğunu ve Dış Uzay Sözleşmesi'nin barışçı kullanım ilkesiyle çeliştiğini vurguladı. Projenin uzayı savaş alanına dönüştürme ve uzayda silahlanma yarışını başlatma riskini artırdığını, ayrıca uluslararası güvenlik ve silah kontrolü sistemlerini zayıflatacağını belirten Mao, "Bu, ABD'nin kendi güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğu bir başka 'Önce Amerika' projesinden ibarettir. Herkes için tam güvenlik ilkesini ihlal etmenin yanı sıra, küresel stratejik dengeyi ve istikrarı da tehdit edecektir." dedi.

"PROJEDEN KAYGI DUYUYORUZ"

Mao, Çin'in projeden kaygı duyduğunu vurgulayarak, ABD tarafına, küresel füze savunma sistemleri geliştirme ve konuşlandırmaya son verme, büyük ülkeler arasında stratejik güveni güçlendirme ve küresel stratejik istikrarı koruma çağrısında bulundu.

Çin'den ABD'nin 'Altın Kubbe' füze kalkanı planının uzayı askerileştireceği uyarısı

TRUMP'IN "ALTIN KUBBE" PLANI

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu dün yapmıştı. Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Dünya
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