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Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem bilimci Naci Görür'ün kendilerine yaptığı sunumda Bingöl'de meydana gelebilecek 7.4 büyüklüğündeki depremin Tunceli merkezin bazı mahallelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini söylediğini ifade etti. Erol, böyle bir depremde taş üstünde taş kalmama riski olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 23 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Elazığ ve Tunceli'de muhtemel depreme hazırlık raporu oluşturmak için temaslarda bulunuyor. Elazığ ziyaretinin ardından Tunceli'ye gelen heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Moğultay Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Güntaş Kültür Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"7.4'LÜK DEPREM 10 BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLECEK"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce Naci Görür hocayı Ankara'ya davet ettik. Kendisi heyetimizi muhtemel Bingöl depremi hakkında bilgilendirdi. Çok detayına girmek istemem ama yaptığı sunumda tüylerimiz diken diken oldu. Yani dört fay hattının arasındayız. Muhtemel bir depremin Tunceli'nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7.4 olursa Tunceli merkezin bir çok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Ve böyle bir depremde taş üstünde taş kalmama riski var. Zeminin kötü, sulu oluğu bölgede çok büyük risk var. Ama biz Tunceli'yi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız. Tunceli ile ilgili heyet olarak bakanlıklar ve bürokratlarla gerekirse sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli'de, ölümleri, enkazları engelleyeceğiz. Yani deprem olduktan sonra geçmiş olsun demek için gelmeyin, Tunceli'ye hizmet getirin diyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Tamam da bilime ne kadar kulak veriyoruz. Dua etmek de bir noktada çare değil. Çare bilimde.

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