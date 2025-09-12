Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler

ABD Başkanı Donald Trump, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısının yakalandığını açıkladı.

CHARLİE KİRK'ÜN KATİLİ YAKALANDI

ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı." ifadesini kullandı. Zanlıya bir papazın ihbarı sonucu ulaşıldığını belirten Trump, "Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti." dedi.

"UMARIM İDAM CEZASI ALIR"

Haberi yayına girmeden 5 dakika önce aldığını ifade eden Trump, zanlının gözaltına alınmasında ailesinin de rol oynadığını belirtti. Saldırganın arkasında kimin olabileceğinin bu aşamada bilinmediğini dile getiren Trump, saldırının düzenlendiği Utah eyaletinde cinayet suçunun cezasının idam olduğunun hatırlatılması üzerine de "Umarım idam cezası alır. Charlie Kirk iyi insandı, bunu hak etmedi." dedi. Trump, "Bu korkunç cinayetin gerekli cezayı almasını umuyorum." ifadesini kullandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Utah Valisi Spencer Cox, Kirk'ün suikastıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelinin Utah'tan 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

ATEŞLENMEMİŞ MERMİ KOVANLARINA YAZDIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Cox, şüphelinin olay yerinin yakınındaki ormanlık alana bir havluya sarılı haldeki sürgülü tüfekle birlikte bıraktığı 3 ateşlenmemiş merminin kovanlarına yazdıklarını da paylaştı.

Cox'un aktardığına göre, birinci mermi kovanında "Hey faşist! Yakala bunu!" yazıyordu. İkinci mermi kovanının üzerinde ise İtalyan protest halk şarkısı 'Bella Ciao'nun (Hoşça Kal Güzel) ismi yer alıyordu. Cox, gözaltına alınan şüphelinin üçüncü ateşlenmemiş mermi kovanının üzerine ise"Bunu okuyan Gay'dir. LMO (Gülmekten çatladım)" ifadelerini yazdığını bildirdi.

CHARLİE KİRK'ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıklamıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta da 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.