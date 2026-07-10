KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk liderleri ile temasta bulunmak ve Türkiye'den adaya uzanan yeni bir doğalgaz boru hattının kurulmasına dair anlaşma imzalamak için Lefkoşa'ya gitti.

Yılmaz'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC başbakanı Ünal Üstel ile basın toplantısı düzenledi. Yılmaz'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşmesi bekleniyor.

DOĞALGAZ BORU HATTI KURULACAK

Yılmaz'ın ziyareti sırasında taraflar arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalanması planlanıyor.

Enerji Bakanı Bayraktar, mayıs ayı sonunda basına verdiği bir demeçte "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 97 kilometrelik bir doğalgaz boru hattına ihtiyaç var" diye konuşmuştu.

Bayraktar, bu hattın Alanya'dan başlayarak adanın kuzey kısmına ulaşacağını söylemişti.

"Hedefimiz, bu yıl içerisinde mühendislik çalışmasını bitirmek. Mühendislik çalışması bittikten sonra da 2028 içerisinde bu boru hattı projesini hayata geçirmek istiyoruz."

Bayraktar ayrıca Doğu Akdeniz'de doğalgaz keşfedilmesi durumunda bu boru hattı ile Kuzey Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye yönelik de gaz akışı olabileceğini ifade etmişti.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ENERJİ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve bazı Avrupa ülkeleri arasında yıllardır süren bir enerji gerilimi var.

Türkiye, adanın kuzeyindeki Türk yönetiminin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) verdiği yetki çerçevesinde bölgede hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Kıbrıs'ın güneydoğusunda kalan bazı parsellerde kıta sahanlığını öne sürerek hak iddia ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ise adanın tamamında egemenliği olduğunu iddia ederek Türkiye ve adadaki Türk yönetiminin hak taleplerini reddediyor. Ayrıca ABD ve Avrupa merkezli enerji şirketlerine tartışmalı parsellerde sondaj yetkisi veriyor.

Taraflar arasındaki gerilim 2022'de tavan yaptı. Türkiye sondaj gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Ancak aradan geçen sürede gerilim daha düşük dozda sürdü. Türkiye'nin sondaj gemilerinin birçoğu Karadeniz'deki faaliyetlere odaklandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondajı bıraktığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1 Ekim 2025'te yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TPAO'ya tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürmekte olup, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirmektedir."