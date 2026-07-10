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Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Delillerin toplanmasının ardından Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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