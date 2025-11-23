Rusya-Ukrayna savaşı için barış görüşmeleri Cenevre'de başladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planı sonrasında ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasındaki görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını duyurdu.

ABD hükümetinin Ukrayna'da savaşa bitirmeye yönelik sunduğu 28 maddelik barış planına ilişkin görüşmeler sürüyor. ABD'li, Ukraynalı ve Avrupalı heyetler arasında barış planına ilişkin görüşme, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powel ile Fransa ve Almanya'dan yetkilileri katıldı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA İLK TEMASLAR

Görüşmelerin başladığını açıklayan Yermak, Ukrayna heyetinin Intercontinental Hotel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında ilk olarak Avrupalı güvenlik danışmanlarıyla bir araya geldiğini söyledi. Andriy Yermak, görüşmeye İngiltere, Fransa ve Almanya'dan danışmanların katıldığını açıkladı. Bir sonraki görüşmenin ABD heyeti ile olacağını belirten Yermak, "Oldukça yapıcı ilerliyoruz. Genel olarak, bugün çeşitli formatlarda bir dizi toplantı planlanmış durumda. Ukrayna için kalıcı ve adil bir barış tesis etmek adına çalışmayı sürdürüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, bu görüşmeler kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor ve en son gelişmeleri elde eder etmez, size aktaracağız" dedi.

ZELENSKİY'DEN MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar üzerinde çalışacak ekipler, an itibarıyla İsviçre'de bir araya geliyor. Diplomasinin yeniden canlanması ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi iyi bir şey. Ukrayna ve ABD heyetleri ile Avrupa'daki ortaklarımıza ait heyetler yakın temas halinde ve bir sonuç elde edilmesini umuyorum. Dökülen kan durmalı ve savaşın asla yeniden alevlenmemesi sağlanmalı. Bugünkü görüşmelerin sonuçlarını bekliyorum ve tüm tarafların yapıcı olacağını umuyorum. Hepimiz, olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN RUSYA İDDİASI

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Mike Rounds, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendilerine Ukrayna'da barış için 28 maddelik planın Amerikan teklifi olmadığını, Rusya'nın pozisyonunu temsil ettiğini ve Moskova'yı temsil eden bir yetkili tarafından ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'a sunulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds, Cumartesi günü Halifax Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Rubio'nun bize anlattığı, bu planın bir Amerikan teklifi olmadığıdır" şeklinde konuştu.

Rounds, planın Witkoff'a Rusyalı bir temsilci tarafından sunulduğunu vurgulayarak, "Bu bizim tavsiye ettiğimiz çözüm değildir. Bu bizim barış planımız değil" şeklinde konuştu.

"PLANI ABDKALEME ALDI"

Rounds'un açıklamasını yalanlayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Barış teklifi, ABD tarafından kaleme alınmıştır. Sürmekte olan müzakereler için güçlü bir çerçeve olarak sunulmaktadır. Teklif, Rus tarafıyla istişarelere dayanmakla birlikte aynı zamanda Ukrayna ile de önceden yapılan ve devam eden istişarelere dayanmaktadır" dedi.

AVRUPA'DAN İTİRAZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın halihazırda kontrol ettiği bazı topraklardan feragat etmesi ve asker sayısını sınırlandırması gibi ağır şartlar içerdiği öne sürülen teklif için Ukrayna'ya Perşembe gününe kadar süre vermesinin ardından Ukrayna, büyük bir baskı altına girmişti. ABD hükümetinin sunduğu 28 maddelik planın detayları ilk kez gün yüzüne çıktığında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin tarihin en zor anı ile karşı karşıya olduğunu açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise teklifin bir anlaşma için "temel oluşturabileceğini" söylemişti. Ukrayna'nın müttefikleri ise plana açık bir şekilde karşı çıkmış ve ortak bir açıklama yayımlayarak "planın Ukrayna'yı saldırılara karşı savunmasız bırakacağını" ifade etmişti. Kanada, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Almanya ve Norveç'in yanı sıra iki üst düzey AB yetkilisi tarafından imzalanan ortak açıklamada, Ukrayna ordusuna getirilecek sınırlamalar ve sınır değişiklikleri ile ilgili endişeler dile getirilmişti. Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinden gelen itirazların ardından Trump, "Zelenskiy'in planı kabul etmek zorunda kalacağı" şeklindeki açıklamalarından geri adım atmış ve Cumartesi günü yaptığı açıklamada teklifin nihai olmadığını söylemişti.