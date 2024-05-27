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Çek Cumhuriyeti'nde bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada Orta Çağ'dan kalma gömülü hazine buldu

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Çek Cumhuriyeti'nin Kutná Hora kasabasında yürüyüş yapan bir kadın, Orta Çağ'dan kalma bir hazine buldu. Çek Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, bu keşfin on yılda bir görülen türden olduğunu belirtti. Hazine, 1085 ve 1107 yılları arasında basılmış 2.150'den fazla gümüş sikkeden oluşuyor. Arkeolog Filip Velímsky, hazinenin siyasi istikrarsızlık döneminde saklandığını ve değerinin o dönemde akıl almaz olduğunu belirtti. Bu eserler, 2025 yılında sergilenecek.

Bir kadın, Çek Cumhuriyeti'nin Kutná Hora kasabasında yürüyüş yaparken Orta Çağ'dan kalma gömülü bir hazine buldu. Çek Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'ne (ARUP) göre, bu keşif on yılda bir görülen türden.

Hazine, 1085 ve 1107 yılları arasında basılmış 2.150'den fazla gümüş sikkeden oluşuyordu. Uzmanlar, bu sikkelerin Prag'da üretildiğini düşünüyor. ARUP, sikkelerin gümüş, bakır, kurşun ve iz metaller içeren bir alaşımdan yapıldığını belirtti.

Arkeolog Filip Velímsky, hazinenin siyasi istikrarsızlık döneminde saklandığını söyledi. Dış kaplaması tahrip olmuş seramik bir kapta bulunan hazinenin, savaş ganimeti veya maaş ödemeleri için saklanmış olabileceği düşünülüyor.

Velímsky, o dönemde bu sikkelerin değerinin "akıl almaz" olduğunu belirtti ve "Bu, günümüzde büyük bir piyango kazanmakla karşılaştırılabilir," dedi.

Çek yetkililer, keşfi "son on yılın en büyük buluntularından biri" olarak nitelendiriyor. Şu anda tarihçiler sikkeleri inceleyerek malzemelerini belirlemeye çalışıyor. Bu eserler, 2025 yılında sergilenecek.

Çek Cumhuriyeti'nde bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada Orta Çağ'dan kalma gömülü hazine buldu

Çek Cumhuriyeti'nde bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada Orta Çağ'dan kalma gömülü hazine buldu

Çek Cumhuriyeti'nde bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada Orta Çağ'dan kalma gömülü hazine buldu

Çek Cumhuriyeti'nde bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada Orta Çağ'dan kalma gömülü hazine buldu

Çek Cumhuriyeti'nde bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada Orta Çağ'dan kalma gömülü hazine buldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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