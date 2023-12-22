Çatıya bağladığı iple evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba 24. kattan düşüp hayatını kaybetti

Rusya'nın batısındaki Chelyabinsk'te, Noel Baba elbisesi giyen bir adam yüksek bir binanın çatısından sarktığı iple tutunarak çocuklara hediye vermek için evlere balkondan girmeye çalıştığı sırada 24. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Noel Baba'nın 24. kattaki daireye girmeden önce çocukları selamladığı görüldü.

'Ded Moroz' olarak bilinen adam, dağcı olduğu belirtildi. Ancak tutunduğu güvenlik iplerini karıştırmasından dolayı dengesini kaybederek aşağı düştüğü tahmin ediliyor.

Noel Baba'yı aşağıdan izleyenler, düşüşün şovun bir parçası olduğunu düşündü. Noel, babayı izleyen kişilerin arasında eşi ve çocukları da bulunuyor.

Olay yerinde bulunanlar başlangıçta düşmenin şovun bir parçası olduğunu düşündüler ve hemen yaşanan trajediyi anlamadılar. Şahitler arasında adamın eşi ve küçük çocuğu da vardı.

Noel babanın çalıştığı şirket, olay için özür dileyerek dağcının deneyimli bir uzman olduğunu belirtti. Şirket, 'Bugünkü tatil tam anlamıyla korkunç bir talihsizliğe dönüştü' dedi ve olayın 'korkunç ve tamamen öngörülemeyen bir olay' olduğunu ifade etti. Olayın nedenlerini anlamak ve bunun bir daha yaşanmasını engellemek için polise yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Noel Babanın 24-25 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Kazanın kesin sebebi henüz belirlenmezken soruşturma devam ediyor.