Suriye'deki Arap aşiretleri terör örgütü PKK'ya karşı birleşti! Camilerden cihat çağrısı yapılıyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü. Camilerden terör örgütüne karşı cihat çağrıları yapılırken, şiddetli çatışmalar sonucu toplam 24 köy terör örgütü PKK/YPG'den arındırıldı.

Suriye'nin Deyrizor ilinde, terör örgütü PKK/ Ypg baskısı altında yaşayan Arap aşiretler, terör örgütüne topyekün savaş başlattı. Çok sayıda aşiret üyesinin katılımıyla birçok bölgede operasyonlar düzenlenirken, terör örgütü mensupları ise geri çekilmeye başladı. Şu ana kadar 24 köyün terör örgütünden arındırıldığı bildirildi.

ARAP AŞİRETLERDEN TOPYEKÜN SAVAŞ

PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü.

24 KÖY TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

Arap aşiretleri yoğun çatışmalar sonucu son iki günde Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki tamamını Arap nüfusun oluşturduğu Şife, İzbe, Hacin, el Bahra, Gıranic, ebu Hammam, ebu Hardub, el Curzi Şarki, el Curzi Garbi, Suveyden, Direnc, el Şinan, el Tayyene, Ziyben, Havayic Ziyben, Şıhyel Şarki, Şıhyel Garbi, Alrz, el Haşşan, el Basira, Cideydit Bakkar, Hıreyize, Berşem ve Sabha köylerini teröristlerden temizledi.

28 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki şiddetli çatışmalar sonucunda resmi kayıtlara göre en az 28 terör örgütü üyesi öldürüldü.

CAMİLERDEN CİHAT ÇAĞRILARI YAPILDI

Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ederken, camilerden terör örgütüne karşı cihat çağrıları yapıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. "Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütünün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyordu. Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyordu. Elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyordu.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Zaman zaman protestoların yaşandığı bölgede bardağı taşıran son damla ise, Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil'in alıkonulması oldu. Olaydan sonra 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyümüştü.