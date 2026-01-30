Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız

Haberler.com Global Haberler Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen turizm fuarında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE'MİZ BURADA YETERİNCE TANINIYOR ASLINDA AMA HER ZAMAN DAHA ÇOK YAPILABİLECEK ŞEYLER VAR"

Fuarların kültürel etkileşim ve Türkiye'nin tanıtımı açısından önemi, İİT'nin turizm başkenti projeleri ve Bursa ile Trabzon'un olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Uraz, şunları söyledi:

"Öncelikle bu güzel imkan için teşekkür ederiz. Güzel bir tevafuk oldu benim açımdan da. Malumunuz ben İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Daimi Temsilcisiyim. Yaklaşık 3 yıldır bu görevi yürütüyorum. Cidde'miz gayet güzel. Böyle etkinlikler, tabiatıyla Türkiye'den daha fazla vatandaşımızın da hem de şehir temsilcilerimizin gelmesine imkan sağlıyor. Türkiye'miz burada yeterince tanınıyor aslında ama her zaman daha çok yapılabilecek şeyler var.

"HEM BURSA İÇİN HEM TRABZON İÇİN HEM DE ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Ben İİT bakımından birkaç hususu bu vesileyle ifade edeyim. İİT bünyesinde de düzenli olarak her yıl bir üye ülkeden bir şehir 'İİT turizm başkenti' ya da 'turizm şehri' olarak seçiliyor. Yakın geçmişte Şanlıurfa 2024 yılında bu imkana kavuştu. Bir yıl süreyle bu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bu yıl örneğin Senegal-Dakar şehri, önümüzdeki yıl Mısır-Kahire, 2027'de Pakistan'ın Lahor şehri bu ünvana sahip oldu. Ülkemizde bu tip faaliyetlerin daha sık yapılması tabiatıyla bilinirliği, görünürlüğü, farkındalığı artıracaktır.

Ben şahsen buraya, bu fuara katılan gerek Bursa olsun, gerek Trabzon olsun bu şehirlerimize de bu yönde bir adaylık düşünmelerini tavsiye ettim. İnşallah o yönde bir adım atılırsa hem Bursa için hem Trabzon için hem de genel olarak ülkemiz için çok faydalı olacağına inanıyorum. 2028, 2029 ve hatta 2030 yılları için bu mümkün olursa daha fazla etkileşim, kültürel turizm etkileşimi olacaktır ülkemizde, Suudi Arabistan'da. Hem de İİT'nin 57 üyesi olduğu için bütün bu 57 ülkede sadece Suudi Arabistan'da değil, diğer bütün ülkelerde de Türkiye'nin bir anlamda daha geniş kapsamlı bir tanıtımı da mümkün olabilecektir."

"CİDDE'NİN VATANDAŞLARIMIZA HİTAP EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ayrıca, Türk turistlere Suudi Arabistan ziyaretlerinde Cidde'yi keşfetmeleri ve şehrin tarihi, gurme ve deniz turizmi imkanlarından faydalanmalarını da tavsiye eden Büyükelçi Uraz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tabiatıyla Cidde'nin önemi, malumunuz Mekke'ye ve Medine'ye olan yakınlığıyla da ilişkili, yakından ilişkili. Ülkemizden çok sayıda vatandaşımız gerek Umre gerek Hac farzını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ı, özellikle Cidde üzerinden ziyaret ediyorlar. Tabi ben şahsen vatandaşlarımıza buraya geldiklerinde tabi ki ibadetlerini yerine getirdikten sonra Cidde'ye de birkaç gün ayırmalarını şahsen tavsiye ederim.

Eskiden de Cidde'de görev yapmış bir diplomat olarak Cidde'nin bizim vatandaşlarımızın hoşuna gidebileceğini, sadece tabi çeşitli tarihi mekanlarıyla değil, aynı zamanda gerek gurme turizmi, gerek arzu edenler için su altı zenginlikleriyle, dalış imkanlarıyla ve deniz, kum, güneş gibi imkanlarıyla da vatandaşlarımıza hitap edeceğini düşünüyorum."