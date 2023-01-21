Bursa'daki ilginç bulut dünya basınında: Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli lodosla birlikte ortaya çıkan görüntüler dikkat çekmişti. 5 ilçede görülen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulut, dünya basınında da yer alarak UFO'ya benzetildi. BCC, "Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu" derken, CNN International ise "UFO şeklindeki bulutun Türkiye'de görenleri şaşkına çevirdiğini" yazdı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli lodos hayatı adeta felç ederken, deniz trafiğinde de aksamalar yaşandı. Vatandaşlar rüzgarın etkisiyle uçan çatılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu sırada Bursa semalarında ise mercek bulutu görüldü.

1 SAAT BOZULMADAN GÖKYÜZÜNDE KALDI

Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Olay dünya basınında da ses getirdi.

BBC, UFO'YA BENZETTİ

İngiltere merkezli BBC haberinde, "Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu" diye yazdı. Haberin ayrıntısında ise, "UFO'ya benzetilerek optik yanılsama yaratan nadir bulut oluşumu Türkiye'de görüldü. Dalga benzeri model, merceksi bulut olarak biliniyor" dedi.

CNN: GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

ABD merkezli CNN International da UFO şeklindeki buluta yer verdi. Haberde, mercek bulutu adı verilen UFO şeklindeki bulutun, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çektiğini yazdı.

"YAKLAŞAN FIRTINA ÖNCESİNDE GÖRÜLEBİLİR"

Fox Weather internet sitesi de, "Bu hafta Türkiye üzerinde görülen bu esrarengiz bulutlar gibi merceksi bulutlar, genellikle dağların dorukları ve sırtlarının yakınında yüzer halde bulunur. Bu tür bulutlar, bir sonraki gün içinde veya yaklaşan fırtına öncesinde atmosferin nemlenmesi nedeniyle yağış sinyali olabilir" denildi.