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BM Genel Kurulu'nda "Ukrayna" oylaması! ABD "hayır" oyu verdi

BM Genel Kurulu'nda
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısı 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla kabul edildi. ABD, tasarıya hayır oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulu'nda 'Ukrayna' oylaması! ABD 'hayır' oyu verdi

BM'DE UKRAYNA OYLAMASI

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken BM Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi. Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

BM Genel Kurulu'nda 'Ukrayna' oylaması! ABD 'hayır' oyu verdi

TASARI KABUL EDİLDİ, ABD "HAYIR" OYU VERDİ

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı. Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

BM Genel Kurulu'nda 'Ukrayna' oylaması! ABD 'hayır' oyu verdi

RUSYA'YA "UKRAYNA'DAN ÇEKİL" ÇAĞRISI

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi. AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapılıyor. Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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