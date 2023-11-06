Blinken'in Ankara'da geçtiği yola Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı asıldı

Gazze'deki İsrail bombardımanı ve kara operasyonları sürerken, Türkiye kritik bir ismi ağırlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Uçak gece yarısı Ankara'ya inerken; karşılamaya Türkiye'den üst düzey yetkilinin gitmemesi ve Blinken'in geçeceği güzergahlara Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı asılması dikkat çekti.

İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri katlederken bir yandan da kara harekatına hız verdi. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gece yarısı Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek için ülkeye gelen Blinken'i Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Üst düzey herhangi bir isim tarafından karşılanmayan Blinken'in geçeceği yol boyunca üst geçitlere kimliği belirsiz kişilerce Hamas sözcüsünün fotoğrafı ve "Bebek Katili Blinken" yazıları asıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER KARŞILAMA TÖRENİNDE YER ALMADI

Yaklaşık 1 aydır İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere gece yarısı Ankara'ya geldi. Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı. Üst düzey bir karşılama olmaması dikkat çekti.

GEÇTİĞİ YOLLARA PANKART ASTILAR

Blinken'ın geçtiği güzergaha ise kimliği belirsiz kişiler tarafından Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı asıldı. Bir pankartta ise "Bebek katili Blinken" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Blinken geçtiğimiz günlerde İsrail ziyareti sırasında "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" demişti.