Bir köpek dehşeti daha! Bu kez bahçede oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu hedef aldılar

İngiltere'de 4 yaşındaki küçük bir kız, evinin arka bahçesinde oynarken bir köpeğin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi. İnfial yaratan olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri saldırgan köpeği etkisiz hale getirirken, vatandaşların olay anına ilişkin anlattıkları herkesin kanını dondurdu.

İngiltere'nin Milton Keynes kentinde dün 4 yaşındakiAlice Stones isimli bir kız çocuğu evinin arka bahçesinde bir köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.

ANNENİN "KIZIM ÖLDÜ" FERYADI SOKAĞI İNLETTİ

Komşular küçük kızın olay anında çığlıklar attığını aktarırken, köpeğin saldırısı sırasında annenin ise "Kızım öldü, kızım öldü" feryadında bulunduğu ifade edildi.

"PENCEREYİ AÇINCA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"

Başka bir komşu da dışarıdan gelen çığlık seslerini duyduğunu fakat ne olduğunu anlamadığını, pencereyi açtığında korkunç manzarayla karşılaştığını anlattı.

KÜÇÜK KIZIN HAYATINI KAYBETTİĞİ NOKTAYA ÇİÇEK BIRAKTILAR

Öte yandan eve gelen polis ekipleri küçük kızı parçalayarak öldüren köpeği etkisiz hale getirdi. Annenin korkunç olayın ardından psikolojik destek alacağı aktarılırken, vatandaşlar infial yaratan olayın ardından küçük Alice'in hayatını kaybettiği noktaya çiçekler bırakarak aileye destek verdiler.

28 YAŞINDAKİ KADIN DA KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

12 Ocak'ta da 28 yaşındaki engelli kadın Natasha Johnston, köpeklerini gezdirdiği sırada başka bir köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.