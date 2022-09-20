Bir günde 300 erkekle cinsel ilişkiye girerek rekor kıran kadının yeni işi hayretler içinde bıraktı

Bir günde 300 erkekle cinsel ilişkiye girerek kendi alanında rekor kıran cinsel içerikli film yıldızının, kariyerini noktalayıp güreş sporuna başlaması, duyanları hayretler içerisinde bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Jasmin St. Claire, 24 saat boyunca 300 farklı erkekle çekim yaparak rekor kırdı. Cinsel film sektöründeki başarısı kısa sürede yayılan Claire, 4 yıldan bu yana aynı işi yapıyordu. Fakat daha fazla cinsel içerik sektöründe kalamayacağına karar verdi.

YENİ İŞİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Bir süre ne iş yapacağını araştıran Claire sonunda aradığı mesleği buldu ve daha evvel de ilgisinin bulunduğu güreş sporuna yöneldi. Kısa sürede mesleğine adapte olan Claire, şu sıralar güreş müsabakalarına bile çıkıyor.

"ARTIK BEDENİME SAYGI DUYULMASINI İSTİYORUM"

Yeni mesleği hakkında değerlendirmelerde bulunan Claire, "Uzun süreden bu yana cinsel içerikli film sektöründe yer almak istemiyordum. Yeni işime geçtiğim için çok mutluyum. Artık insanların bedenime saygı duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.