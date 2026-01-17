Bir grup genç, ''pedofili'' dedikleri adamı döverek öldürdü

İngiltere'de 49 yaşındaki Alexander Cashford'un üç genç tarafından feci şekilde öldürülmesine ilişkin dava sürerken, saldırı anlarını gösteren şoke edici video görüntüleri mahkemede jüriye izletildi. Görüntüler, salondaki herkes üzerinde büyük etki yarattı.

Mahkeme kayıtlarına göre olay, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Isle of Sheppey bölgesinde yaşandı. İddialara göre biri 15, biri 16 yaşında iki erkek ile 16 yaşındaki bir kızdan oluşan üç genç, Cashford'u sahil kenarına çağırarak tuzağa düşürdü. Ardından "pedofil" diye bağırarak saldırıya geçti.

Cam şişe ve taşlarla ölümcül saldırı

Mahkemede izletilen videoda, Cashford'un sırtı kameraya dönük halde durduğu görülüyor. Bir genç, adamın başının arkasına cam bir şişeyle sert bir şekilde vuruyor. Cashford kendini korumaya çalışsa da saldırı devam ediyor.

Görüntülerde gençlerin küfürler ederek "pedofil" diye bağırdığı duyuluyor. Cashford kaçmaya çalışıyor, ancak gençler peşinden koşuyor. Bir noktada yere yığılan Cashford, yeniden ayağa kalksa da tekrar saldırıya uğruyor.

Savcılık, Cashford yere düştükten sonra bile saldırının sürdüğünü, özellikle büyük taşların başına ve vücuduna fırlatıldığını belirtti. Tanıklar, adamın artık hareket etmediği halde taşlanmaya devam edildiğini söyledi.

Sahte mesajlarla tuzak kuruldu

Savcılara göre saldırıdan iki gün önce, Cashford sahilde tesadüfen tanıştığı 16 yaşındaki kıza kartvizit vererek telefon numarasını paylaştı. Daha sonra gençler, Cashford ile "Sienna" adını kullanan sahte bir kız profili üzerinden yaklaşık 75 mesaj alışverişi yaptı.

Cashford'un mesajlarda kendisini 30 yaşında tanıttığı ve genç kıza ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bunun üzerine gençlerin Cashford'u, alkol getirmesi için sahile çağırdığı belirtildi.

Cashford, 10 Ağustos akşamı saat 19.00 civarında sahilde gençlerle buluştu. Mahkemenin aktardığına göre, bu buluşmadan sadece 68 dakika sonra hayatını kaybetti.

Saldırı anı kaydedildi, video paylaşıldı

Savcılık, saldırının bir kısmının 16 yaşındaki kız tarafından bilinçli şekilde kayda alındığını ve videonun adeta bir "kanıt" olarak çekildiğini söyledi. Görüntülerde kızın saldırı sırasında bağırarak gençleri teşvik ettiği duyuluyor.

Olaydan sonra 16 yaşındaki erkek gencin saldırı videosunu başkalarına gönderdiği ve mesajına alaycı ifadeler eklediği de mahkemede dile getirildi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, Cashford'u sahil yolundan yaklaşık 50 metre uzakta, taşlık bir zeminde ağır yaralı halde buldu. Yapılan otopside; yüz ve baş bölgesinde ciddi darbeler, vücudun farklı yerlerinde morluklar ve akciğeri delen kırık kaburgalar tespit edildi.

Dava devam ediyor

Olayla ilgili yargılanan üç gençten biri, adam öldürme suçunu kabul etti. Ancak diğer iki sanık cinayet suçlamasını reddediyor. Mahkeme, saldırının planlı olup olmadığı ve sanıkların rollerini netleştirmek için yargılamaya devam ediyor.