BioNTech şirketi korona aşısının yan etkileri yüzünden bugün hakim karşısına çıkıyor

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu ve 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech bugün hakim karşısına çıkıyor. Şirketi sanık sandalyesine oturtan ise Türkiye dahil birçok ülkede tercih edilen Comirnaty isimli aşının yüzlerce kişide oluşturduğu yan etkiler oldu. Tazminat davası açan bir sağlık çalışanı, kalp ritmi bozukluğu, kol ve bacaklarda şişlik, uyku bozukluğu ve beyin sisi yaşadığını söyledi.

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, bugün hakim karşısına çıkıyor. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

AŞIYI KULLANAN SAĞLIK ÇALIŞANI "BEYİN SİSİ" YAŞADI

İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Söz konusu sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etti. Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulundu.

1 MİLYON EUROYA KADAR PARA İSTENİYOR

Hamburg bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech, aşıların güvenli olduğunu açıkladı.

BIONTECH: AŞI İLE YAN ETKİLER ARASINDA BAĞ GÖSTEREMEDİLER

BioNTech ise dava süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını ifade etti. BioNTech yetkilileri, "Açılan davada davacı ve avukatları, koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi" ifadesini kullandı.

ÖDEMEYİ KİM YAPACAK?

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda ödemeyi kimin yapacağının net olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı kaynaklar, "Avrupa Birliği ile yapılan toplu anlaşmalarda, BioNTech ve Pfizer'ın olası bir yasal masraftan ve potansiyel tazminattan tamamen ya da kısmen feragat etme hakkı bulunuyor. Bu durum da AB hükümetlerini bu tazminatı ödemeye zorlayabilir" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA DA BENZER DAVALAR AÇILDI

Almanya'da aşılardan kalıcı hasar alan bireyleri koruyan bir sistem bulunurken, ABD'de Covid-19 aşısı üreticileri olası bir yasal süreçte dokunulmazlık almıştı. Bugün görülecek davada taraf olan Rogert & Ulbrich isimli hukuk şirketi yaklaşık 250 kişi adına dava açılacağını belirtirken, Caesar-Preller isimli şirket ise 100 davaya bakacaklarını duyurdu. Almanya'nın yanı sıra İtalya'da da benzer davalar açıldığı kaydedildi.