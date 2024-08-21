Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu

Bilim insanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen bir kefenin gerçek olabileceğini gösteren şaşırtıcı yeni bir keşif yaptı.

Yüzyıllardır gizemini koruyan ünlü Turin Kefeni - sakallı bir adamın görüntüsünün basılı olduğu bir keten parçası - hakkında yeni bulgular ortaya çıktı.

İnananlar, İsa'nın gömülmeden önce bu kefene sarıldığını ve görüntünün ona ait olduğunu iddia ederken, diğerleri bunu reddedip sahtecilik olarak nitelendirdi.

Ancak yeni kanıtlar, kumaşın yaklaşık 2.000 yıl önce - İsa'nın yaşadığı ve öldüğü söylenen dönemde - yapıldığını gösteriyor.

Çoğu tahmine göre, İsa'nın Julian takvimine, İncil pasajlarına ve dönemin İncillerine dayanarak MS 33 yılında - 1.991 yıl önce - çarmıha gerildiği düşünülüyor.

İtalyan araştırmacılar, keten kumaşı incelemek ve yaşını belirlemek için özel x-ışını teknolojisi kullandı.

Ulusal Araştırma Konseyi'nin Kristalografi Enstitüsü, ketenin yapısının ve selüloz desenlerinin küçük ayrıntılarını ortaya çıkarmak için sekiz küçük kumaş örneğini inceledi.

Sonuçları belirlemek için sıcaklık ve nem gibi özel yaşlandırma ölçütleri kullandılar.

1988'deki araştırmacılar, kutsal emaneti çürüttüklerini ve Orta Çağ'dan - İsa'dan yüzlerce yıl sonra - kaldığını kanıtladıklarını iddia etmişlerdi.

Ancak son çalışmanın baş yazarı Dr. Liberato De Caro, kefenin 1260 ile 1390 yılları arasında yapıldığını tahmin etmek için karbon tarihlendirme kullanan eski araştırmanın güvenilmez olduğunu söyledi.

Dr. De Caro şöyle açıkladı: "Kumaş örnekleri genellikle tarihlendirilen örnekten tamamen temizlenemeyen her türlü kontaminasyona maruz kalır."

İncil, Aramatyalı Yusuf'un İsa'nın bedenini mezara koymadan önce keten beze saran kişi olduğunu belirtir.