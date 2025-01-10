ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

Günlerdir söndürülemeyen orman yangınları ABD için büyük bir felakete yol açıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris, California eyaletinin Los Angeles kentini adeta ateş çemberine çeviren yangınlarla ilgili brifing verdi.

"RÜZGARLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR TEHDİT OLACAK"

Başkan Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek. California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi.

BIDEN: LOS ANGELES BANA SAVAŞ SAHNESİNİ HATIRLATIYOR

Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

"CAN KAYIPLARI ARTABİLİR"

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda "endişeli" olduğunu sözlerine ekledi.

"KİTLESEL YIKIMA TANIK OLUYORUZ"

Başkan Yardımcısı Harris ise, "kitlesel yıkıma" tanık olduklarını vurguladı. Yangınlarda hem evlerini hem de geçim kaynaklarını kaybedecek olan ailelere değinen Harris, "Bu çok kuşaklı bir yıkım ve uzunca bir süre devam edecek" şeklinde konuştu.