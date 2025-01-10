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ABD'yi yakan ateş sönmüyor! "Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz"

ABD'yi yakan ateş sönmüyor!
Haberler
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Haberler
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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları ile ilgili konuşan ABD Başkanı Biden, rüzgarların önümüzdeki hafta başına kadar tehdit olmaya devam edeceğini ve can kayıplarının artacağını söyledi. Başkan Yardımcısı Harris ise yangınlarla ilgili "Kitlesel yıkıma tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlerdir söndürülemeyen orman yangınları ABD için büyük bir felakete yol açıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris, California eyaletinin Los Angeles kentini adeta ateş çemberine çeviren yangınlarla ilgili brifing verdi.

"RÜZGARLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR TEHDİT OLACAK"

Başkan Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek. California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi.

ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

BIDEN: LOS ANGELES BANA SAVAŞ SAHNESİNİ HATIRLATIYOR

Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

"CAN KAYIPLARI ARTABİLİR"

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda "endişeli" olduğunu sözlerine ekledi.

"KİTLESEL YIKIMA TANIK OLUYORUZ"

Başkan Yardımcısı Harris ise, "kitlesel yıkıma" tanık olduklarını vurguladı. Yangınlarda hem evlerini hem de geçim kaynaklarını kaybedecek olan ailelere değinen Harris, "Bu çok kuşaklı bir yıkım ve uzunca bir süre devam edecek" şeklinde konuştu.

ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

ABD'yi yakan ateş sönmüyor! 'Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz'

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
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Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı
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"Can kayıpları artabilir, kitlesel yıkım yaşıyoruz"
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıoturan:

Filistinlilerin ahı tuttu.

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıÖmer:

Allah belanızı veriyor.

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıOzan Arık:

Hollywood filmlerinizdeki itfaiyecileriniz kurtarsın

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıCimbom null:

Son zamanlarda duyulan mükemmel haberlerden darısı tüm İSLAM Düşmanlarının başına yazıma karşı olanlarda dahil

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıName:

peki biz bu duruma üzülüyor muyuz??

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Ne kadar güzel bir haber ya Rabbimmm ... ??

Yorum Beğen114
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Haber YorumlarıAlkurt:

Dünya ya zulüm etmeyin

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMurat Bora:

o kadar mazlumun ahını aldılar yanlarına kalacaklarlarınımı sanırsınız,Allahın adaleti şaşmaz...

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıuğur vardarboylu:

her olayı her haltı bildiğini söyleyen soytarılar simpsonlar kahinler medyumlar ne oldu bunu niye bilemediniz.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

iyide bu amerika her filmde dünyayı kurtarmıyor mu bir yangini söndüremediler Allahın sobası yok filmlerde ki gibi olmuyor demek ki

Yorum Beğen59
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