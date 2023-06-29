Biden'ın basına yansıyan son fotoğrafı, sağlık durumuyla ilgili gerçeği ortaya çıkarttı

ABD Başkanı Biden'ın son ziyaretinden basına yansıyan bir fotoğraf ülkede gündeme oturdu. Herkes Biden'ın yüzündeki izin sebebini merak ederken açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi geçmişi olduğunu belirterek fotoğrafın çekildiği günün bir önceki gecesi CPAP cihazıyla uyuduğunu söyledi. Öte yandan Bates, bu durumun uyku apnesi geçmişi olanlar için çok normal olduğunu da belirtti.

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, basına yansıyan son fotoğraflarında yüzündeki iz dikkat çekti. Halihazırda sağlık durumu ile ilgili çeşitli komplo teorileri üretilen Biden'ın yüzündeki izle ilgili Amerikan halkının kafasındaki soru işaretini Beyaz Saray giderdi. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi geçmişi olduğunu belirterek fotoğrafın çekildiği günün bir önceki gecesi CPAP cihazıyla uyuduğunu söyledi. Bates, bu durumun uyku apnesi geçmişi olanlar için çok normal olduğunu ifade etti.

YÜZÜNDEKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

Sık sık gafları ve sağlık sorunları olduğu iddialarıyla gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın son yaptığı Chicago gezisinde basına yansıyan bir fotoğrafı ülkede gündeme bomba gibi düştü. Halihazırda Cumhuriyetçi sağ kanat tarafından sağlık durumu ile ilgili çeşitli komplo teorileri üretilen 80 yaşındaki Biden'ın yüzündeki iz dikkatlerden kaçmadı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Biden'ın yüzündeki izin neden kaynaklandığı merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates'ten geldi. Bates, Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi geçmişi olduğunu belirterek fotoğrafın çekildiği günün bir önceki gecesi CPAP cihazıyla uyuduğunu söyledi. Öte yandan Bates, bu durumun uyku apnesi geçmişi olanlar için çok normal olduğunu da belirtti.

CPAP CİHAZI NEDİR?

Cpap cihazı, CPAP ile tedavi edilen obstrüktif uyku apneli hastalarda, hava yolundaki tıkanıklıkların üstesinden gelmek, daha kolay nefes almasını sağlamak ve normal solunumu uyarmak için; sürekli ve yüksek basınçlarda burun pasajlarına hava gönderen makinedir.