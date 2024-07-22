Kamala Harris'in aday olması Demokratlar için bir risk mi?

Anthony Zurcher / BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Joe Biden ABD seçimlerini baştan aşağı değiştirdi. Haftalarca Demokrat Parti’nin başkan adayı olarak kalacağında ısrar ettikten sonra, baskıya boyun eğdi ve yarıştan çekildi.

Peki bu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, genel olarak Demokratlar ve Donald Trump için ne anlama geliyor.

Harris, çok sayıda Demokratın almak isteyeceği bir risk

Kamala Harris’in Demokrat Parti’nin başkan adayı olması ihtimali Joe Biden’ın açıklamasıyla büyük bir güç aldı.

Tam destek verdi ve Harris’i dört yıl önce başkan yardımcısı yapmasının hayatı boyunca aldığı en iyi karar olduğunu söyledi.

Harris de Biden’ın desteğinden onur duyduğunu ve adaylığı kazanmak için elinden geleni yapacağını söyleyerek karşılık verdi.

Demokratların Biden’ın izinden giderek, Demokrat Parti Kongresine bir aydan az süre kala belirsizlikten kaçınmak için başkan yardımcısının arkasında hizalanması muhtemel.

Bunu yapmaları için hem pratik hem de siyasi nedenler var.

Anayasaya göre Biden’ın halefi Harris. İlk siyah kadını başkan adayı olarak görmezden gelmek parti için korkunç olur. Ayrıca, şu ana dek kampanya için toplanan kabaca 100 milyon dolarlık paraya derhal erişimi olacak.

Ancak riskler de var. Kamuoyu yoklamaları Harris’in onaylanma oranlarının en az Biden kadar düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca Donald Trump ile başa baş eşleşmelerde durumu kabaca Biden gibi.

İkincisi Harris’in başkan yardımcılığı zaman zaman zorlu geçti. Yönetimin ilk günlerinde Harris’e ABD-Meksika sınırındaki göçün altında yatan nedenleri çözme görevi verildi.

Bu çok zor bir işti ve attığı bazı yanlış adımlar ve yaptığı açıklamalar Harris’ie eleştiriye açık hale getirdi.

Ayrıca, çok daha etkili bir şekilde ele aldığı kürtaj hakları konusunda yönetimin sözcüsü oldu. Ancak ilk izlenimler kalıcı olabiliyor.

Son olarak ve belki de en önemlisi, Harris zaten 2020’de başkan aday adayı olmuş ve fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

Adaylık yarışının ilk günlerinde iyi giderken, beceriksiz söyleşiler, net bir şekilde tanımlanmış vizyon eksikliği ve kötü yönetilen bir kampanyanın birleşimiyle en ilk ön seçimlerden bile önce yarıştan çekilmişti.

Harris’i tercih etmek Demokratlar için bir risk ama bu noktada güvenli seçenek yok. Ve söz konusu olan da olası bir Donald Trump zaferi.

Demokrat Parti Kongresi heyecanlı olabilir

Son 50 yıldır, parti kongreleri sıkıcı olaylara dönüştü. Her dakikanın senaryosu televizyonlar için dikkatle yazıldı ve başkan adayı için birkaç gün süren televizyon reklamlarına dönüştü.

Geçen hafta Cumhuriyetçi Parti Kongresi tam da böyleydi. Donald Trump’ın çok uzun ve bazen boş konuştuğu adaylık kabul konuşmasına rağmen.

Chicago’da gelecek ay yapılacak Demokrat Parti Kongresi çok, çok farklı bir toplantı olabilir. Partinin ve Biden’ın üzerinde çalıştığı senaryo boşa getti. Parti, Harris’in arkasında sıralansa bile kongrede işlerin nasıl gelişeceğini planlamak ve kontrol etmek zor olacak.

Ve Harris partiyi toparlamakta başarılı olamazsa da, kongre çeşitli isimlerin kameralar önünde ve kapalı kapılar ardında adaylık için uğraştığı herkese açık bir siyasi yarış olabilir.

Heyecanlı bir siyasi tiyatro, canlı ve tahmin edilemez olabilir. Amerikan halkının daha önce hiç görmediği bir şekilde.

Cumhuriyetçilerin Güçlü'ye karşı Zayıf stratejisi boşa çıktı

Bu yılki Cumhuriyetçi Parti Kongresi dikkatle planlanmış bir organizasyondu: Partinin en gözde gündem maddeleri tanıtıldı ve tek bir adama, Joe Biden’a eleştiri üzerine kuruldu.

Biden’ın kararıyla Cumhuriyetçilerin yanlış adamı hedef aldığı görüldü.

Biden’ın yarıştan çekilmesiyle, Donald Trump’ın öncülük ettiği Cumhuriyetçilerin oyun planı bozuldu.

Cumhuriyetçiler, tüm bir haftayı kendilerine karşı yarışan Demokratın zayıflıkları üzerine senaryosu yazılan bir organizasyonla geçirdi.

Kampanya, adayın gücüne ve canlılığına odaklanıyordu. Eski güreşçi Hulk Hogan, dövüşçü Dana White ve Kid Rock grubu sahneye çıktı.

Biden’ın zayıflığı algısıyla zıtlığa dikkat çekerek genç erkek seçmenleri ikna etme çabası açıktı. Ancak şimdiki senaryoda Demokrat Parti’nin adayı Biden’dan çok daha genç biri olacak.

Başkan Yardımcısı Kala Harris ya da daha genç Demokrat Valilere karşı güçlü ve zayıf zıtlığını vurgulamak aynı ağırlığı taşımayacak.

Harris aday olursa, Cumhuryetçilerin başkan yardımcısını mevcut yönetimin algılanan zayıflıklarıyla ilişkilendirmeye çalışması beklenebilir. Aylardır Harris’e “Sınır yetkilisi” diyorlardı.

Eski savcı kesinlikle partinin ilerici kanadından olmasa da, daha önce Cumhuriyetçi Parti’nin saldırılarında “radikal sol” diye gösterilmeye çalışılabilir.

Aday kim olursa olsun, Cumhuriyetçiler Demokratları Biden’ın yaş bağlantılı zayıflıklarını örtmek ve ülkeyi tehlikeye atmakla suçlayacak. Bu noktada herkes başkanlık seçimlerine birkaç ay kala kör uçuş yapıyor.