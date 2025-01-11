Biden'dan Trump yönetimine yangın çağrısı: Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum

ABD yangın felaketiyle boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta Pasifik Palisades'ten Pasadena'ya kadar yayılan beş yangınla 30 bin dönümden fazla alan küle döndü.

ZARAR 60 MİLYAR DOLAR

Alevler nedeniyle aralarında yerel simge yapıların da olduğu birçok bina yıkıldı. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilen yangının verdiği zararın 60 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

"CAN KAYBI ARTABİLİR"

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te federal ve eyalet yetkilileri tarafından yangınla ilgili bilgilendirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Biden, şu ana kadar en az 11 kişinin öldüğü belirtilen yangın felaketinde can kaybı sayısının artmasını beklediğini ifade etti.

"TRUMP YÖNETİMİ İÇİN DUA EDİYORUM"

Biden, 20 Ocak'ta görevi teslim alacak olan yeni başkan Donald Trump ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Biden, yangın yönetimi ve mağdurların iyileşmesine yardımcı olmak için alınan federal önlemler konusunda yeni yönetimle koordinasyon sağladıklarını söyledi. Biden açıklamasında "Umarım ki en azından bu konuda önemli bir deneyime sahip olduğumuzu, bu konuda gerçekten iyi iş çıkardığımızı kabul ederler. Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum" dedi.

"RÜZGARLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR TEHDİT OLACAK"

Başkan Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini de belirterek, "Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek. California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi.