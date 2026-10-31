Berlin Sol Parti adayı Eralp, eleştirilere rağmen geri adım atmayacağını söyledi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de Sol Parti'nin Türk kökenli eyalet başbakan adayı Elif Eralp, kendisine yönelik eleştirilere rağmen geri adım atmayacağını söyledi. Eralp, güvenlik, eşitlik ve antisemitizmle mücadele vurgusu yaparak siyasi hedeflerini sürdüreceğini belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sol Parti'nin (Die Linke) başbakan adayı Elif Eralp, Hamas yanlısı kişilerden korktuğuna ilişkin haberlerin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Eralp, Berlin'de yaşayan herkesin güvenliğini ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak için çalışacağını belirterek, "Pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim" dedi.

Der Spiegel dergisinde yayımlanan haberde, Eralp ve eşinin, Berlin Sol Parti çevresindeki Hamas yanlısı kişilerden endişe duyduğu öne sürülmüştü. Haber, Eralp'in Berlin Eyalet Başbakanlığı görevini üstlenmeye uygun olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açmış, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Eralp'in söz konusu görev açısından siyasi açıdan yıprandığını savunmuştu.

Sol Parti'nin Berlin'de düzenlenen eyalet kongresinde konuşan Eralp, kendisine ve partisine yönelik eleştirilerin ölçüyü aştığını söyledi ve pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim dedi.

"HERKES GÜVENLİK VE ONUR İÇİNDE YAŞAMAYI HAK EDİYOR"

Eralp, "Tüm insanlar için siyaset yapmak istiyorum. Çünkü herkes güvenlik ve onur içinde iyi bir yaşamı hak ediyor" ifadelerini kullandı. Kendisinin Berlin'i koruyamayacağını ileri sürenlere tepki gösteren Eralp, farklı insanların kaygılarını bildiğini ve anladığını belirterek, bunun kentte güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını güçlendirdiğini dile getirdi.

Eralp, her türlü insan düşmanlığına, şiddetin yüceltilmesine ve antisemitizme karşı mücadele edeceğini vurguladı. 20 Eylül'deki Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Sol Parti'yi zafere taşıyan Eralp, parti üyelerine birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Eleştirilerin devam edebileceğini belirten Eralp, "Bunlar son saldırılar olmayacak. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

"KONUT ŞİRKETLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI VURGUSU"

Sol Parti'nin öncülük ettiği siyasi değişim hedeflerinin eleştirilerin merkezinde olduğunu savunan Eralp, Berlin siyasetinde karın değil, insanların ihtiyaçlarının öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yürütülen ön görüşmelerde büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasının gündeme alınmasını tarihi bir adım olarak nitelendiren Eralp, planlanan üçlü koalisyonun kurulmasının önemine dikkat çekti.

Yeşiller ve SPD, koalisyon görüşmelerine başlanmasını daha önce onaylamıştı. Sol Parti'nin de kongrede onay vermesi halinde resmi koalisyon müzakerelerinin gelecek hafta başlaması bekleniyor.

"SOL PARTİ'DEN ANTİSEMİTİZM SUÇLAMALARINA YANIT"

Berlin Sol Parti Eyalet Eş Başkanı Kerstin Wolter de kongrede yaptığı konuşmada, partisine yöneltilen antisemitizm ve İsrail karşıtlığının aşırıya kaçtığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Wolter, Gazze'deki soykırımı kınadıkları için antisemit olmakla suçlandıklarını belirterek, uluslararası hukuk ihlallerine karşı çıkmanın suç olmadığını söyledi. Almanya'nın tarihi sorumluluğuna da dikkat çeken Wolter, Berlin Sol Partisi'nin Yahudi yaşamının korunması konusunda özel bir sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

İsrail'in var olma hakkını savunmakla Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma hakkını desteklemenin birbiriyle çelişmediğini ifade eden Wolter, sivillere yönelik şiddeti ve terörü meşrulaştıran kişilerin barış ve eşit haklar hareketinde yer almaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA