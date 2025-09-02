Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldı

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma Bakanı Maxime Prevot, X hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. Prevot, İsrail'e de yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

FİLİSTİN'İN YENİDEN İNŞASI İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ

Hem İsrail hükümetini hem de Hamas'ı savaşın durdurulmasına zorlamak için harekete geçileceğini açıklayan Prevot, ayrıca New York'ta iki devletli çözümü destekleyen ülkelerle ortak bir deklarasyona da imza atılacağını kaydetti. Filistin'in tam bağımsızlığına dikkat çeken Maxime Prevot, Brüksel'in, Filistin'in yeniden inşası için de desteğe hazır olduğunu vurguladı.

BATI, FİLİSTİN'İ TANIMAYA BAŞLADI

Bu gelişme, daha önce İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta gibi ülkelerin benzer adımlar atmasının ardından geldi. Söz konusu ülkeler, Eylül ayında gerçekleşecek BM toplantılarında Filistin'i devlet olarak tanıma niyetinde olduklarını açıklamışlardı.