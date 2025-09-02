Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldı

Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika; İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta gibi, 9 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma Bakanı Maxime Prevot, X hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı. Prevot, İsrail'e de yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

FİLİSTİN'İN YENİDEN İNŞASI İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ

Hem İsrail hükümetini hem de Hamas'ı savaşın durdurulmasına zorlamak için harekete geçileceğini açıklayan Prevot, ayrıca New York'ta iki devletli çözümü destekleyen ülkelerle ortak bir deklarasyona da imza atılacağını kaydetti. Filistin'in tam bağımsızlığına dikkat çeken Maxime Prevot, Brüksel'in, Filistin'in yeniden inşası için de desteğe hazır olduğunu vurguladı.

BATI, FİLİSTİN'İ TANIMAYA BAŞLADI

Bu gelişme, daha önce İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta gibi ülkelerin benzer adımlar atmasının ardından geldi. Söz konusu ülkeler, Eylül ayında gerçekleşecek BM toplantılarında Filistin'i devlet olarak tanıma niyetinde olduklarını açıklamışlardı.

Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldı

Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

On binlerce mahkum merakla bekliyordu! Bakan Tunç'tan af açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Neden 'En şerefli Fenerbahçe' dediğini işte bu sözlerle açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.