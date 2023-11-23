- Belarus'ta KGAÖ zirvesi

MİNSK - Belarus'un başkenti Minsk'te Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı yapıldı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun başkanlığında başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlendi. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Lukaşenko toplantıda yaptığı konuşmada, KGAÖ ülkelerinin örgütü askeri açıdan güçlendirmek için bir dizi tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Ekim ayında Minsk, KGAÖ'nün Belarus dönem başkanlığı himayesinde düzenlenen Avrasya güvenliği konulu büyük bir uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Örgütümüz, üye devletlerin ve Avrasya bölgesinin güvenliğinin sağlanmasında ayrılmaz bir unsur olmaya devam ediyor" dedi.

Geçen yıl Ermenistan'da yapılan KGAÖ Zirvesi'nde Belarus'un dönem başkanlığının önceliklerini açıkladığını hatırlatan Lukaşenko, "İç çevrede örgütü güçlendirmek ve sorumluluk alanında güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla üye devletlerin beraberliğini artırmaya çalıştık. Dış çevredeki amacımız uluslararası sistemde örgütün rolünü ve önemini güçlendirmekti. Bugün, Belarus tarafından geçen yıl kasımda belirlediği hedeflere ulaştığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı. Lukaşenko, KGAÖ üyesi devletlerin güvenliğinin güçlendirilmesi için yeni çözümler bulmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Filistinlilere devlet kurma hakkı iki halk iki devlet formülü temelinde sağlanmalı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, Orta Doğu'daki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Çatışma sonucunda siviller zarar görüyor, çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti. Buna tahammül etmek mümkün değil. Kazakistan, Gazze halkına 1 milyon dolar tutarında insani yardımda bulundu ve bu yardımı personeli arasında eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşayan ancak çalışmalarını kahramanca sürdüren Birleşmiş Milletler kuruluşu UNRWA'ya gönderdi. Orta Doğu'daki çatışma neredeyse bir enformasyon ve ideolojik çatışma sarmalını artırdı. Gazze Şeridi etrafındaki olaylar dünya toplumunu en az iki cepheye böldü. Savaş ateşi tüm ülkeleri ve kıtaları kavurmadan önce yayılmadan önce bunu durdurmak gerek" dedi.

Tokayev, "Başından beri çatışan tarafların insani bir ara ilan etmek ve bunu uzun vadeli çözüm geliştirmek için kullanmak üzere her türlü çabayı göstermeleri konusunda ısrar ettik. Ayrıca BM himayesi altında Filistinlilere tam teşekküllü bir devlet kurma hakkı iki halk iki devlet formülü temelinde sağlanmalı. Böyle bir zor durumda BM Güvenlik Konseyinin kararlarının ve uluslararası hukuk normlarının titizlikle uygulanması çok önemli" dedi.

"KGAÖ üye devletleri arasındaki askeri-teknik işbirliği genişlemektedir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGAÖ'nün hızlı konuşlanma ve operasyonel müdahale güçlerinin, havacılık ve barışı koruma güçlerinin geliştirilmesiyle ilgili ortak çabalara dikkati çekerek, "Savaşa hazırlığın desteklenmesi, yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve askeri personelin eğitiminin artırılması amacıyla bir dizi tedbirler alınmıştır. İstihbarat ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği güçlendirildi. Özellikle vatandaşlarımızın uluslararası terör gruplarının faaliyetlerine katılmak üzere ülkeden ayrılmalarını engellemeyi ve bu kanalları kesmeyi amaçlayan KGAÖ'nün Paralı Asker (Nayemnik) operasyonu sürdürüldü. KGAÖ üye devletleri arasındaki askeri-teknik işbirliği genişlemektedir" dedi.

Putin, konseyin bir sonraki toplantısının aralıkta Rusya'nın St. Petersburg şehrine yapılmasının planladığını aktardı.

"İsrail-Filistin krizinin iki devletli çözüm temelinde barışçıl bir şekilde çözülmesi için uluslararası toplumun çabalarının güçlendirilmesini destekliyoruz"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünyadaki jeopolitik durumun mevcut durumun giderek daha karmaşık ve çelişkili hale geldiğini gösterdiğini belirterek, "Ortadoğu'daki durumu ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derin endişeyle takip ediyoruz. Tarafları sivillere yönelik şiddet ve can kayıplarını önlemek için kapsamlı tedbirler almaya, çatışmaları bir an önce durdurmaya ve müzakere sürecini başlatmaya çağırıyoruz. İsrail-Filistin krizinin BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde barışçıl bir şekilde çözülmesi için uluslararası toplumun çabalarının güçlendirilmesini destekliyoruz" dedi.

Toplantı sonucunda zirvenin sonuç bildirisi kabul edildi ve örgütün faaliyetlerine ilişkin bir dizi kararlara imza atıldı.