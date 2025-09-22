Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Ahmed Şara'dan New York'ta manidar poz

23-29 Eylül tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilen BM 80. Genel Kurulu'na katılan Şara, 1967'de Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak. Ziyarete, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik ediyor.

ÇALKANTILI GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Şara, genç yaşta Irak'ta ABD'ye karşı savaştı, bu süreçte esir düştü. Daha sonra Suriye'ye geçerek HTŞ'yi kurdu ve Esad rejimine karşı mücadele etti. ABD'nin hakkında çıkardığı 10 milyon dolarlık ödül kararıyla uzun süre aranan Şara, 2023'te muhaliflerle birlikte Şam'a girerek 14 yıllık iç savaşı sona erdiren isim oldu.

TARİHİ KONUŞMA ÖNCESİ POZ

Ahmed Şara'nın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, sadece Suriye açısından değil, aynı zamanda uluslararası siyaset açısından da büyük bir sembolik önem taşıyor. Şeybani ve Şara tarihi konuşma öncesiNew York'ta poz verdi.

NEW YORK'TA SURİYELİLERLE BULUŞTU

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'a giden Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Pazar akşamı Suriye toplumundan heyetlerle bir araya geldi.

58 YIL SONRA BİR İLK

Şara, 58 yıl sonra BM Genel Kurulu'na katılan ilk Suriye Devlet Başkanı olarak karşılandı. Katılımcıların sevinç gösterileri sırasında bir kişi, "Bizi ferahlattığınız gibi Allah da sizi ferahlatsın" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Toplantıda birlik mesajı veren Şara, "Birleşik bir halk olmalıyız, her konuda hemfikir olmayabiliriz ama birlik olmalıyız" dedi. Suriye devlet televizyonuna göre Şara, dünya kamuoyunun Suriye'deki gelişmelere dikkat kesildiğini belirterek, Suriyelilerin bu süreçte kendilerini kanıtlamaları gerektiğini vurguladı.

"ORTA DOĞU'NUN İNCİSİ OLMA POTANSİYELİMİZ VAR"

Zorlu bir yolun kendilerini beklediğini söyleyen Şara, "Suriye yeniden Orta Doğu'nun incisi olabilir. Eksik olan sağlam bir plan ve birlik. Hasarın boyutu büyük ancak ülkemizin büyük sermaye ve insan kaynakları var" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Şara, CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığını açıklayarak, yaptırımların hafifletilmesi konusunda "Suriye için yaptıklarından ötürü" Trump'a teşekkür etti.