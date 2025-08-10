Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkımı çeken vatandaş: Allah'ım her yer yıkıldı!

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkımı çeken vatandaş: Allah'ım her yer yıkıldı!
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sındırgı ilçesine bağlı Gölcük köyünde deprem anında yaşanan yıkımı bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüde, korku dolu anları yaşayan vatandaşın birçok kez, "Allah'ım her yer yıkıldı" dediği görüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

SINDIRGI'DA 1 BİNA YIKILDI, 6 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul'un yanı sıra Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından Sındırgı'da kaymakamlığın karşısında bulunan 3 katlı bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın enkazı altında kalan 6 vatandaş, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DEPREMİN YARATTIĞI YIKIM KAMERADA

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sındırgı ilçesine bağlı Gölcük köyünde deprem anında yaşanan yıkımı bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"ALLAHIM HER YER YIKILDI"

Bir caminin minaresinin yıkıldığı görülen videoda, korku dolu anları yaşayan vatandaşın birçok kez, "Allah'ım her yer yıkıldı" dediği duyuldu.

