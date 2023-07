- Bakü'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

BAKÜ - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'u küresel güçlerin büyüyen, gelişen, bölgesinde, söz sahibi olan lider ülke Türkiye'ye karşı yapılmış bir küresel operasyon olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Herkes de bunu çok iyi biliyor" dedi.

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı yapıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlik iki ülkenin milli marşları ve şehitler için saygı duruşu ile başladı. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"Bir çeşit ele geçirme operasyonunun son perdesiydi"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un Türkiye'nin darbeler tarihi içerisinde en önemli halkalardan bir tanesi olduğunu belirtti. Büyükelçi Bağcı, "Farklı bir senaryoyla, farklı bir projeyle Türkiye karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bir çeşit aslında ele geçirme operasyonunun son perdesiydi. İnsanı ele geçirme, aileyi ele geçirme, sivil toplumu ele geçirme, dini, manevi duyguları ve bir anlamda dini ele geçirme, ticareti ele geçirme ve son perde olarak da devleti ve güvenlik kuruluşlarını ele geçirme operasyonunun son halkası olarak karşımıza çıkmıştır 15 Temmuz darbe girişimi" dedi.

"15 Temmuz'u küresel güçlerin Türkiye'ye karşı yapılmış bir küresel operasyon olarak görüyoruz"

Bağcı, "Aslında 15 Temmuz'u küresel güçlerin büyüyen, gelişen, bölgesinde, söz sahibi olan lider ülke Türkiye'ye karşı yapılmış bir küresel operasyon olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Herkes de bunu çok iyi biliyor. Bu duruma karşı milletimiz ferasetle, basiretle, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'milletin üstünde güç tanımam' ifadesiyle bu ihanet Fetullahçı Terör Örgütü olarak tanımladığımız FETÖ ihaneti çok şükür bir karşı koymayla, tahmin ediyorum ve rakamlar da verildiği çeşitli vesilelerle o gece toplumun neredeyse 10 milyonu 81 vilayetimizde ve ilçelerimizde, kasabalarımızda bu şanlı direnişi gerçekleştirdiler. Anadolu'nun her tarafında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bir ihanete karşı kenetlenme de önemli bir unsur olarak kullanıldığını görüyoruz. Millet iradesini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın dik duruşu ve milleti arkasına almasıyla, milletin liderinin arkasında durmasıyla ve ülkesine sahip çıkmasıyla bu ihanet savuşturulmuştur" diye konuştu.

"Türkiye mücadelesini sürdürmektedir"

FETÖ şebekesinin küresel düzeyde hala aktif olduğunu vurgulayan Bağcı, "Hem Türkiye'de hem dünya genelinde hizmet, diyalog, dinler arası diyalog, barış, hoşgörü kisvesi altında çalışmalarını sürdürmekte ve en temel özelliği de bugün kaynaklarını, biriktirdiği kaynakları ve fonları ve bağışları Türkiye'ye karşı her türlü lobileri finanse etmekte kullanılmaktadır ki ben bunu dünyanın pek çok ülkesinde görmüş, yaşamış, şahit olmuş bir kişi olarak bunu ifade etmek istiyorum. FETÖ'nün bir yönüyle aktif olduğunu, küresel düzeyde aktif olduğunu ve Türkiye'ye karşı bir ajandanın bir parçası olarak, bir maşa olarak, bir piyon olarak, bir enstrüman olarak kullanıldığını ifade ediyorum ve Türkiye bu mücadelesini sürdürmektedir. Küresel düzeyde misyonları aracığıyla, büyükelçilikleri aracılığıyla ve dost ve kardeş ülkelerin kurumları aracılığıyla bu mücadelesini sürdürmektedir. Aklı elinden alınan ve her türlü itaatkarlığı beraberinde tasfiyeyi, yani kılık değiştirmeyi çok iyi gerçekleştiren, bir anlamda köleleştirilmiş kitlesel durumla karşı karşıyayız. Asla da bunlarla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Azim ve kararlılıkla bunu devam ettireceğiz. Bir taraftan bu hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden 251 şehidimizi her daim anacağız. Ne bu ihaneti ne de bu ihanete karşı koyan şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet bu ruhu, 15 Temmuz ruhunu bir anlamda yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.