Bakmaya gücüm yok diyerek üç çocuğunu baltayla doğradı

Psikiyatrik sorunları olduğu bilinen bir Rus anne, korkunç bir olaya imza attı. 29 yaşındaki Valentina Mytko, üç küçük çocuğunu baltayla öldürdükten sonra, hayatta kalan tek çocuğu olan 7 yaşındaki oğlunu büyükanne ve büyükbabasına götürdü.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki Kansk şehrinde 14 Nisan günü yaşanan trajik olayda, anne dört yaşındaki kızını, sekiz yaşındaki oğlunu ve henüz yedi aylık olan bebeğini acımasızca öldürdü. Komşular, olayın yaşandığı evden gelen çığlıkları duyduklarını ve özellikle sekiz yaşındaki çocuğun "çok yüksek sesle bağırdığını" söylediler.

Mytko'nun okuldan dönen 7 yaşındaki oğlu bu korkunç manzarayla karşılaştı, ancak yetkililere göre çocuk cinayetlerin gerçekleştiği odada değil, evin başka bir bölümündeydi. Kadın daha sonra bu çocuğu alarak anne-babasının evine gitti, oturup ağladı ve onlara ne yaptığını itiraf etti. Kadının babası eve gidip torunlarının cesetlerini bulduktan sonra polisi aradı.

Soruşturma sırasında Mytko, eylemlerinin nedenini açıklayamadı ancak hayatta kalan oğluyla "baş edecek gücü olmadığını" söylediği belirtildi. Olay, kadının eşi işe gittikten sonra gerçekleşti.

Polis incelemesinde, çocukların başlarında ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde balta darbeleri tespit edildi. Cinayet aleti olarak kullanıldığı düşünülen paslı balta da olay yerinde bulundu.

Özellikle bu olayda üzücü olan bir nokta da, Rus sosyal hizmet yetkililerinin ihmal suçlamasıyla karşı karşıya kalmaları. Soruşturma komitesine göre, yetkililer Mytko'nun "paranoid şizofreni" tanısı aldığını ve çocukların risk altında olduğunu bilmelerine rağmen, bu duruma müdahale etmediler.

Bu trajik olay, ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerin uygun tedavi almasının ve risk altındaki çocukların korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.