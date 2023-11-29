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Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de tek bir ortak noktası var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Melanie Joly ile görüştü. Çekilen karelerde, iki bakanın da çekimser beden dili dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için dün Brüksel'e gitti. Fidan önce Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü. Ardından da Alman mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmelerde çekilen karelerde ise dikkat çeken detaylar yer aldı.

GAZZE'Yİ ELE ALDILAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de tek bir ortak noktası varKanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly - Hakan Fidan

BEDEN DİLİNE DİKKAT

Görüşmelerden yayınlanan karelerde ise dikkat çeken detaylar yer aldı. Karelerde; Fidan'ın kendinden emin bir tavırla mevkidaşlarına bir şeyler anlattığı, Alman ve Kanadalı mevkidaşlarının ise ellerinin birleştirerek çekimser bir tavırla karşı tarafı dinlediği görülüyor.

Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de tek bir ortak noktası varAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock - Hakan Fidan

Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de tek bir ortak noktası var

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Dünya

Hakan Fidan Politika Dünya Güncel Haberler

Yorumlar (4)

Cengiz Ayhan:

Pehhh ne büyük zafer işimiz gücümüz şovvv

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Engin Ok:

Beden dilini hallettik eyvallah. Bir de gücümüz de beden dilimiz gibi güçlü olsa inşaAllah. Ayrıca Hakan Fidan bu şekilde oldukça kendini Reisliğe daha çok yakın görüyorum şahsi düşüncem

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Ahmet Say:

Bakanımız gereken ayarı vermiştir

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