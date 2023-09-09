Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı. Azerbaycan ordusu ise bu girişimlere müdahale etti.

Karabağ'daki Rusya güdümündeki ayrılıkçı güçlerin seçim yaprak kendi "cumhurbaşkanlarını" seçtiklerini duyurmasının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Son günlerde Azerbaycan'ın ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülenmesinin ardındanErmenistan Başbakanı Paşinyan " Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN MEVZİLERİNE YAKINLAŞMA ÇABALARI

AA muhabirinin, Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlediği bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

YENİ SİPERLER KAZIYORLAR

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı. Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

NE OLMUŞTU?

Karabağ'daki Rusya güdümündeki ayrlılıkçı güçler seçim yaprak kendi "cumhurbaşkanlarını" seçtiklerini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu ve kesinlikle önleneceğini belirten bir açıklama yaptı. Ermenistan ise sınıraaskeri teçhizat toplamaya devam ediyor.

UZUN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi. Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.

PAŞİNYAN: DURUM PATLAMAYA HAZIR

Yaşanan gelişme sonrası açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

AB, SEÇİMLERİ TANIMADIĞINI DUYURDU

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını" bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, AB'nin bugün Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere yönelik tutumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı."AB, bu seçimlerin yapıldığı anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını yineler." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin "Karabağ Ermenilerinin fiili liderlik etrafında birleşmelerinin önemli ve mümkün olduğuna" inandığı ve Azerbaycan ile yapılabilecek sonuç odaklı görüşmeleri desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştüğünü belirterek, "Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerimi yineledim. Laçın Koridoru'nun artık yeniden açılması gerekiyor. Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdüren AB'nin, 1 Eylül'de Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu bildirilmişti.