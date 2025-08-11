Azerbaycan ABD Büyükelçisi Hazar İbrahim: 'Barış, ferah ve istikrar için tüm kapıları açtık'

Cuma günü Washington DC'de, Beyaz Saray ev sahipliğinde tarihi bir zirve düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara buluculuğunda yıllardır süren çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasına paraf attı.

Zirvede hazır bulunan Azerbaycan'ın ABD Büyükelçisi Hazar İbrahim, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural'a yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız orada sadece Azerbaycan'ı değil, tüm bölgeyi temsilen bulundu. Barış için oradaydık. Cumhurbaşkanı Trump ile çok güzel ikili görüşmeler oldu ve ardından üçlü görüşmeye geçildi. Bu bölge için, Güney Kafkasya ve daha geniş coğrafya için barış, ferah ve istikrar için tüm kapıları açtık" dedi.

BU ANLAŞMA HER TÜRLÜ ANLAMI TAŞIYOR

Büyükelçi Hazar İbrahim, anlaşmanın sadece siyasi değil, ekonomik, güvenlik, enerji, kültürel ve diplomasi anlamında da çok geniş bir etkisi olacağını söyledi. "Bundan sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulmalı. Bu, bölgedeki tüm devletlerin ilişkilerini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

İbrahim ayrıca, açılacak koridorun Azerbaycan ile Nahçıvan'ı birleştireceğini, bunun da Türkiye ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayacağını vurguladı. "Bu sadece büyük coğrafyaları değil, bölgedeki devletleri de ekonomik olarak birbirine bağlayacak ve refah getirecek" dedi.

"ANAHTARIN VERİLMESİ ÇOK BÜYÜK BİR MESAJDIR"

Büyükelçi, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Beyaz Saray'ın anahtarını vermesini gurur verici bir jest olarak değerlendirdi. "Uzak bir coğrafyadan gelen Cumhurbaşkanına dünyanın bir numaralı başkentinin bir numaralı ofisinin anahtarının verilmesi, çok büyük bir mesajdır" diye konuştu.

Diplomat olarak değil, bir Azerbaycan vatandaşı olarak da gurur duyduğunu ifade eden İbrahim, "2. Karabağ Savaşı'nda askeri yoldan topraklarımızı azat ettik. Bugün ise diplomatik yolla Güney Kafkasya'da barış kuruluyor. Bu an, hem bizim hem de gelecek nesillerimiz için çok önemli" dedi.