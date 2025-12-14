Haberler

Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentinde Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybederken, 2'si polis 29 kişi yaralandı. Emniyet'ten saldırının detaylarına ilişkin yapılan açıklamada plajın yakınlarında bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit edildiği ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

  • Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü ve 29 kişi yaralandı.
  • Polis, saldırı sonrası Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta çok sayıda el yapımı bomba tespit etti.
  • Yetkililer, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef alan bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

BAŞBAKAN ALBANESE: DURUM ŞOK EDİCİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu. Polisin, tekne ve helikopterlerle denetlediği bölgeye "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

"SALDIRI YAHUDİ AVUSTRALYALILARA YÖNELİK"

Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi. Albanese, polisin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

"BU TEHLİKEYİ CİDDİYE ALDIK VE HAREKETE GEÇTİK"

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını verdi. Albanese, güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

"SORUŞTURMA OLDUKÇA KARMAŞIK"

NSW Başbakanı Chris Minns de düzenlediği basın toplantısında, Sydney'de yerel saatle 18.47'de meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldüğünü açıkladı. Minns, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef almak üzere tasarlandığını kaydetti. Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını söyledi.

KOMİSER LANYON: HER YERE DİDİK DİDİK BAKACAĞIZ

NSW Komiseri Mal Lanyon da yaptığı açıklamada, saldırıda 2'si polis 29 kişinin yaralandığını ifade etti. Lanyon, saldırının "terör olayı" olarak ele alındığını belirterek, "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız." diye konuştu. Yaralı ve hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak detaylı soruşturma yürüteceklerini belirten Lanyon, saldırganların kullandığı silahların uzun namlulu olduğunu ancak bu konuda detayları henüz paylaşamayacaklarını söyledi.

ARAÇTA ÇOK SAYIDA EL YAPIMI BOMBA BULUNDU

Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"İNTİKAMIN SIRASI DEĞİL"

Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Lanyon, sükunet çağrısı yaparak, "İntikamın sırası değil." ifadesini kullandı. ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti. Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy
Haberler.com
