Avrupa liderleri, Trump-Putin zirvesini böyle yorumladı: Bizi savaşın sonuna daha fazla yaklaştırdı

Avrupa liderlerinden ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından yeni açıklamalar geliyor.

MACRON: FRANSA UKRAYNA'NIN YANINDA KARARLILIKLA DURUYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump ile Başkan Putin arasında Alaska'da gerçekleşen görüşmenin ardından bu sabah Başkan Trump, Başkan Zelenski ve Avrupa'daki ortaklarımla koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Bu toplantının sonunda Avrupalı mevkidaşlarımla görüşmelerimizi sürdürdük. Ukrayna'nın saldırganlık savaşı devam ettiği ve Ukrayna'nın haklarına saygılı, sağlam ve kalıcı bir barış tesis edilene kadar Ukrayna'ya destek vermeye ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam etmenin hayati önem taşıdığı ve kalıcı bir barışın sarsılmaz güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu doğrultuda ABD'nin katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu konuda somut ilerleme kaydetmek için onlarla ve yakında tekrar görüşeceğimiz Gönüllüler Koalisyonu'ndaki tüm ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Ayrıca özellikle Rusya'nın kendi taahhütlerini yerine getirmeme konusundaki eğilimi başta olmak üzere son 30 yıldan tüm dersleri çıkarmak da önemli olacaktır. Çıkarlarımızı birlik ve sorumluluk ruhuyla korumak için Başkan Trump ve Başkan Zelenski ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Fransa Ukrayna'nın yanında kararlılıkla duruyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

MELONİ: UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN UMUT IŞIĞI BELİRDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da bir barış ışığının belirdiğini ifade etti. Meloni, " Ukrayna'da barış ışığının belirmesini olumlu buluyorum. Bir anlaşma, hala karmaşık olsa da özellikle de cephe hattında aylardır süren çıkmazın ardından nihayet mümkün. Şartları ve topraklarını müzakere edebilecek tek ülke Ukrayna olacak. Asıl mesele, Rus işgallerinin daha da ilerlemesini önleyecek güvenlik garantileri olmaya devam ediyor ve Anchorage'da (Alaska) en ilginç gelişmeler bu noktada yaşandı. Bu konuda yalnızca sağlam ve güvenilir garantiler yeni savaşları ve saldırıları önleyebilir. Bu bağlamda Başkan Trump, bugün NATO'nun 5. maddesinden esinlenerek İtalya'nın güvenlik garantileri fikrini yineledi. Önerinin çıkış noktası, Ukrayna'nın ABD de dahil olmak üzere tüm ortaklarının desteğinden yararlanmasını ve tekrar saldırıya uğraması halinde müdahaleye hazır olmasını sağlayacak bir kolektif güvenlik maddesinin tanımlanmasıdır. Avrupa ülkeleri, müzakerelerin bu aşamasında Ukrayna'yı destekleme konusunda birlik olmaya devam ediyor. Barışa giden yol kolay değil, ancak bu yolun atılmış olması önemli" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

STUBB: UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ İÇİN HAYATİ BİR UNSUR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise paylaşımında, "Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri sürdürülebilir barış için hayati bir unsurdur. Bugün Avrupa liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Başkan Zelenskiy, Avrupa müttefikleri ve ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

STARMER: TRUMP BİZİ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONUNA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA YAKLAŞTIRDI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise açıklamasında, "Başkan Trump'ın çabaları, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye bizi her zamankinden daha fazla yaklaştırdı. Katliamın sona ermesi yolundaki liderliği takdire şayandır. İlerleme kaydedilmiş olsa da bir sonraki adım Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katılımıyla görüşmelerin devam etmesidir. Ukrayna'da barışa giden yol, O olmadan belirlenemez" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Trump ve diğer Avrupalı ortaklarıyla görüştüğünü hatırlatan Starmer, "Hepimiz bu sonraki aşamayı desteklemeye hazırız. ABD'nin Avrupa ile birlikte herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlama konusundaki açıklığını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli bir ilerleme ve Putin'in daha fazlası için geri dönmesini engellemede çok önemli olacak. Bu arada, barbarca saldırılarına son verene kadar Rus ekonomisi ve halkı üzerinde zaten cezalandırıcı etkileri olan daha fazla yaptırımla savaş makinesinin vidalarını daha da sıkmaya devam edeceğiz. Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimiz, gerektiği sürece devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer