Avrupa Havalimanlarında Siber Saldırı Uçuşları Olumsuz Etkiliyor

Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında yaşanan siber saldırı nedeniyle check-in ve bagaj sistemlerinde sorunlar meydana geldi; uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

AVRUPA'nın önde gelen havalimanlarında, yolcu check-in ve bagaj sistemlerini hedef alan bir siber saldırı sonucu uçuşlarda gecikmeler ve iptallerin meydana geldiği bildirildi.

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, siber saldırının check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısına yönelik olduğu ve birçok havalimanının etkilendiği belirtildi. Açıklamada, işlemlerin şu anda yalnızca manuel olarak yapılabildiği, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı ifade edildi. Yolculara, uçuş durumlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına en az 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Londra Heathrow Havalimanı, yaşanan teknik sorun nedeniyle giden yolcularda gecikmelerin olabileceğini duyururken, Berlin Havalimanı da Avrupa genelinde kullanılan sistemdeki arıza nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşanabileceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
