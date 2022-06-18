Avrupa'da benzeri görülmemiş sıcaklıklar: Fransa'da 42 derece üstü sıcaklık

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yaparken DMO, Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinden '10 derece yüksek' olacağını vurgulayarak "Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür" dedi. Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA'ya açıklama yaparak Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olmayacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı DMO erken gelen hava sıcaklıklarının nedeni hakkında yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'dan 'alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının' Avrupa'ya yayılacağını ifade etti. DMO'nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya