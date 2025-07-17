Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı
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Suriye Geçiş Dönemi Başkanı Ahmed Şara, İsrail'in son saldırıları sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek "Ülkemizi karanlıktan çıkardı" dedi. Şara, ayrıca Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin birliği ve istikrarı için çalıştıklarını vurguladı.

Suriye, dün öğle saatlerinde İsrail'in düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Şam yönetiminin, Dürzilerin Süveyda kentinde özerklik talebini reddetmesinin ardından gelen saldırılar, başkent Şam'daki stratejik hedefleri vurdu.

BOMBARDIMAN 7 SAAT SÜRDÜ

İsrail jetlerinin hedef aldığı noktalar arasında Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı da yer aldı. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Yaklaşık 7 saat süren bombardıman, Dürziler ile Suriye yönetimi arasında sağlanan ateşkesle sona erdi.

"ŞU AN KARŞIMIZDA 2 SEÇENEK VAR"

Suriye Geçiş Dönemi Başkanı Ahmed Şara, saldırıların ardından ikinci kez kameralar karşısına geçti. İsrail'i Suriye içerisinde "fitne çıkarmaya çalışmakla" suçlayan Şara "Şu an karşımızda iki seçenek var: Ya İsrail'le yüzleşeceğiz ya da iç cephemizi düzelteceğiz" dedi.

Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

"ÜLKEMİZİN PARÇALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Şara, Süveyda'daki güvenlik sorunlarının çözümü için yerel gruplar ve Dürzi akil insanlardan oluşan komisyonlar görevlendirildiğini açıkladı. Dürzi halkına da çağrıda bulunarak dış güçlerin iç karışıklık yaratmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Şara "Suriye kaosun merkezi olmayacak. Ülkemizin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir dış gücün sizi taraf yapmasına ya da iç bölünmelere yol açmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Konuşmasında Türkiye'nin rolüne de değinen Ahmed Şara, hem geçmişten gelen desteğe hem de son arabuluculuk sürecine vurgu yaptı. Şara, saldırıların önlenmesinde ABD, bazı Arap ülkeleri ve özellikle Türkiye'nin etkili olduğunu belirtti: "Bu arabuluculuk, ülkeyi bilinmeyen bir geleceğin karanlığından çıkardı."

Son olarak Türkiye'ye özel teşekkürlerini yineleyen Şara, "Türkiye'nin ve diğer dost ülkelerin desteğiyle, ülkemizin birliği ve istikrarı için el birliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlkurt:

Lutfen o sakalini kes, birseye benzetecegim ama saygisizlik olmasin.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme101
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Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Böyle bir trajediden nasıl oluyor da bir başarı öyküsü çıkarabiliyorlar hayret ediyorum. İsrail gelmiş senin genelkurmay Başkanlığını vurmuş yetmemiş cumhurbaşkanlığı sarayını vurmuş. Neymiş Türkiye karanlıktan çıkarmış. Şara koltuğu kurtardık diye çok sevinmiş anlaşılan. ??????

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Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıAli yigit:

Vatansizlik nedir ..? Farkediyorsa tabiki

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

LAN OLUM VAKTİNİZ VARKEN KAÇIN , YOKSA SİZİ KURTARMA GARANTİLİ SÖZLEŞME İLE MİKERLER, 40 YIL İÇİN 5 BİN KURTARMA PARASI ÖDERSİNİZ KURTARMA OLSA OLMASADA ...ANLADIN

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Haber YorumlarıBir SeS:

REİSİN GÖLGESİ ALTINDA OLAN HERKES KAZANIR BİRİLERİDE ÜLKEMİZİ KURMUŞ GÜYA AYYAŞLAR

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

bu adami olası israilin suikastinde korumak için en azindan Netanyahu seçimleri kaybedene kadar Türkiye getirilmeli burdan ülkesini yönetmeli

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Haber YorumlarıNURULLAH AYDEMİR:

Adam zaten Amerikanın-İsrailin adamı neyin suikastını yapacaklar. İsteseler 1 dakika tutmazlar onu orda. Konuşurken biraz bilerek konuş.

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