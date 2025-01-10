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Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

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Ateş çemberindeki Los Angeles'ta tahliye edilen evlerin yağmalanma riski nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Los Angeles Bölge Şerifi, "Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız" ifadelerini kullandı.

Yangın felaketine ilişkin gelişmelerle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Los Angeles'taki yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

"BU BÖLGELERDE BULUNURSANIZ GÖZALTINA ALINIRSINIZ"

"Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız." diyen Luna, bu kararın tahliye edilen evleri korumak için uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.

Yaklaşık 153 bin kişiye yönelik tahliye emri verildiğini aktaran Luna, 58 bine yakın yapının da tehlike altında olduğunu söyledi.

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

YENİDEN İNŞA PLANLAMALARI BAŞLADI

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da Ulusal Muhafız Birliklerinin bölgede görevlendirildiğini anımsatarak, bölge polisinin tahliye edilen yerlerde güvenliği sağlamaya yönlendirildiğini vurguladı.

Kimsenin bu trajediden "faydalanmasına" izin verilmeyeceğinin altını çizen Bass, hızlı şekilde yeniden inşa için planlamanın başladığını bildirdi.

Bass, yeniden inşa sürecinde bürokratik engellerin kaldırılacağını kaydederek, "Sistemi sarsıp yeni stratejiler ve uygulamalarla hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

YAĞMALAMAYA YÖNELİK "SIFIR TOLERANSLA" HAREKET EDİLECEK

Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini belirtti.

Kamu güvenliğini sağlamak ve suç faaliyetlerini engellemek için polislerin bölgelerde devriye gezdiğini anlatan Choi, "Yağmalamaya yönelik sıfır toleransla hareket ediyoruz. Etkilenen bölgelerde yağmalama yapan ya da suç işleyenler, gözaltına alınacak ve yasalara göre yargılanacak." dedi.

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

DRON UÇURMAK YASAKLANDI

Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerini bildirdi.

Küçük bir dronun "Super Scooper yangın söndürme uçağının" kanadına çarptığını ve delik oluşturduğunu söyleyen Maroney, uçağın acilen tamire alındığını, pazartesi tekrar işlevsel hale gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

Maroney, bu uçaklardan sadece iki adet bulunduğunu belirterek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulundu.

Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etti.

Los Angeles Bölge Denetçisi Jeff Prang da şimdiye kadar yangınlardan en az 10 bin mülkün zarar gördüğünü tahmin ettiklerini, gelecek günlerde daha detaylı bilgi paylaşabileceklerini kaydetti.

Yetkililer, yangılardan Hurst'ün yüzde 37, Palisades'in yüzde 8, Kenneth'ın yüzde 35 ve Eaton'ın yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini bildirdi.

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıJokerAllame:

bir an önce bitmesi dileğiyle

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Daha da beter olun helak olun

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

YA KAHHAR.. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez.

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Haber YorumlarıCemil Akar:

???? Ahı var Çıkar ahaste ahaste

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Böyle bi zamanda birbirini soyan Amerikan halkı !!! Hiç şaşırmadık

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Haber YorumlarıŞero null:

Umarım komple Amerika cayır cayır yanasınız

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Haber YorumlarıFatih Yıldırım:

ABD YANGINDA ETTİĞİ MİLYAR DOLARLIK ZARARINI İTRAİLE VERDİĞİ HİBELERİ GERİ ALARAK GİDERİR ARTIK. İKLİM KRİZİ DEĞİL RESMEN İLAHİ ADALET.....

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Haber YorumlarıD:

Hiç endişeli değiliz. Zalimlere devamı gelsin.

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Macera dolu Amerika ??????????

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Haber Yorumlarıduran sari:

Burda yorum yapan şahıslar sanki bizim ülke güllük gülistanlık her yıl binlerce dönüm orman yanıyor milletin binlerce hayvanı telef oluyor bunları ne çabuk unuttunuz bir yangın söndürme uçağımız bile yok

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Yorum Beğenme26
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