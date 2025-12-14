Türk Degs Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı: "Mavi Vatan Türkiye'nin Vazgeçilmez Hakkıdır"

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı Cumhuriyet'in korunmasının tek yolunun Atatürk ilke ve devrimlerinde birleşmek olduğunu vurguladı. Yaycı, " Mavi Vatan, Türkiye'nin vazgeçilmez hakkıdır" dedi.

Nürnberg/Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği (NADD) tarafından "Lozan'dan Günümüze Cumhuriyet ve Mavi Vatan" başlıklı konferans düzenlendi. Objektif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin konuşmacısı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı oldu.

Konferansa NADD Başkanı Süleyman Akgün, CHP Nürnberg Birlik Başkanı Hüseyin Coşkun, Türk DEGS Başkan Yardımcısı Can Ünal, ADD Nürnberg Onursal Başkanı Ayla Çokbudak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkanlara kapımız açıktır"

Açılış konuşmasını yapan NADD Başkanı Süleyman Akgün, Türkiye'nin çevresindeki savaş ve çatışmaların Cumhuriyet için ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmelere dikkat çeken Akgün, baskı ortamının arttığını söyleyerek, "Durum vahimdir. Böyle bir ortamda tek çare Atatürk'te birleşmektir. Kapımız Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkan herkese açıktır" dedi.

"Cumhuriyet yokluk içinden doğdu"

Prof. Dr. Cihat Yaycı da Cumhuriyet'in kuruluş sürecini tarihsel verilerle anlattı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşadığı insan kaybı, ekonomik çöküş ve işgallere değinen Yaycı, Mondros Mütarekesi'nin ardından Milli Mücadele'nin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü hatırlatan Yaycı, Samsun'a çıkıştan TBMM'nin açılışına, Sevr Antlaşması'ndan Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci özetledi. Yaycı, Lozan Antlaşması'nı Atatürk'ün ifadesiyle "Türk milletine karşı hazırlanan büyük bir suikastın çöküş belgesi" olarak nitelendirdi.

"Cumhuriyet reformları ve denizcilik vurgusu"

Yaycı, Cumhuriyet'le birlikte egemenliğin millete geçtiğini, laik ve çağdaş devlet yapısının kurulduğunu belirterek eğitim, hukuk, ekonomi ve sanayi alanlarındaki reformlara dikkat çekti. İzmir İktisat Kongresi'nin ekonomik bağımsızlık açısından önemini vurgulayan Yaycı, savunma sanayii, havacılık ve denizcilikteki milli hamleleri anlattı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin boğazlarda tam egemenlik kazandığını ifade eden Yaycı, Atatürk'ün denizciliği "Türk milletinin büyük ülküsü" olarak gördüğünü söyledi.

"Mavi Vatan uluslararası hukuka uygundur"

"Mavi Vatan" doktrininin Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayandığını belirten Yaycı, bu yaklaşımın yayılmacı olmadığını vurguladı. Türkiye'nin 462 bin kilometrekarelik deniz yetki alanına sahip olduğunu belirten Yaycı, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının ülkenin geleceği açısından stratejik önemde olduğunu kaydetti.

"Ege adaları ve Meclis eleştirisi"

Ege Adaları'na da değinen Yaycı, anlaşmalarla Yunanistan'a bırakılan ada, adacık ve kayalıkların sayısının 176 olduğunu söyledi. 1952'den sonra silahlandırılan adalar bulunduğunu belirten Yaycı, "Hiçbir siyasi parti Meclis'te bu adaların sayısı ve kaçı silahlandırılmıştır diye sormamıştır" dedi.

"Cumhuriyeti kuran halka Türk milleti denir"

Etnik ayrıştırma çabalarına dikkat çeken Yaycı, Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" sözünü hatırlatarak, vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkesin Türk olduğunu ifade etti.

"Terör örgütünün muhatap alınması yanlış"

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaycı, silahlı eylemler yapan bir terör örgütünün muhatap alınmasını eleştirdi. Anayasa değişikliği tartışmalarının riskli olduğunu belirten Yaycı, bu tür değişikliklerin mutlaka referanduma götürülmesi gerektiğini söyledi.

"Bağımsız kalmayı tercih ediyorum"

Bir dinleyicinin siyasete girip girmeyeceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Yaycı, Atatürkçü olduğunu ve bağımsız kalmayı tercih ettiğini belirterek, "Ben ortak değerlerimizi, vatan, millet ve bayrak çizgisinde anlatmaya devam etmeliyim" dedi. Yaycı ayrıca kitaplarından elde edilen gelirleri TSK Dayanışma Vakfı, Mehmetçik Vakfı ve öğrencilere burs olarak bağışladığını ifade etti.

Program sonunda müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı'nın okul arkadaşı ve iş insanı Faruk Aysu tarafından Prof. Dr. Cihat Yaycı'ya plaket takdim edilirken, NADD Başkanı Süleyman Akgün de kendisine hediye verdi.