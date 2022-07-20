Annenin, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı - Haberler

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Annenin, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Annenin, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı

Sosyal medya fenomeni Lena Nersesian, oğlunu kreşe bırakırken giydiği dekolteli kıyafete tepki gösteren diğer velilere sert çıktı. Nersesian, diğer velileri 'Sapık' olmakla suçladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla geniş bir takipçi kitlesi yakalayan ve şu anda 558 bin takipçisi bulunan fenomen Lena Nersesian, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerin tepki göstermesine sert çıktı.

"KOCALARININ TEHDİTTEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR"

Nersesian, kendisine yönelik tepkilerin kadın veliler tarafından kışkırtıldığını belirterek, "Beni gördükleri zaman kocalarının tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Ancak böyle bir durum yok. Ben bir iş kadınıyım. Onların zihinleri sapık" dedi.

Annenin, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı

"NE DÜŞÜNÜRLERSE DÜŞÜNSÜNLER

Nersesian, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarıdaki insanların ne düşündükleri artık benim umurumda değil. Kendime saygı gösteriyorum ve burada dinlemem gereken tek kişi kendimim. İstedikleri gibi rahatsız edici bakış atsınlar, ilgilenmiyorum."

Annenin, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı

Annenin, oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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