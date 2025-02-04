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Ege'deki deprem fırtınası İzmir'i vurabilir mi? Uzman isimden kritik uyarı

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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada Ege Denizi'nde son 1 haftada yaşanan 500'den fazla depreme dikkat çekti. Deprem fırtınasının nedenini açıklayan Seyitoğlu, tsunami ve İzmir için kritik uyarılarda bulundu.

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde son 1 haftadır süren deprem fırtınası paniğe neden oldu. Bölgede 500'den fazla deprem kaydedilirken, en büyüğü 5,2 ve 4,9 büyüklüğüne ulaştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis halkı sakin olmaya çağırırken, binlerce kişi adaları terk ediyor. Paniğe neden olan bu deprem fırtınası Türkiye'den de yakından takip ediliyor.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Haberler.com'da Ege Denizi'nde meydana gelen 500'den fazla depremi değerlendirdi. Deprem fırtınasının nedenini açıklayan Seyitoğlu, tsunami ve İzmir için önemli uyarılarda bulundu.

"EGE BÖLGESİ, DÜNYA ÜZERİNDE EN HIZLI GENİŞLEYEN ALANLARDAN BİR TANESİ"

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ege Bölgesi'nin dünyada en hızlı genişleyen alanlardan biri olduğunu belirterek, bu genişleme hareketinin sık sık depremlere neden olduğunu söyledi. Son günlerde artan sismik hareketliliğin de bu genişlemenin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Ege'deki deprem fırtınası İzmir'i vurabilir mi? Uzman isimden kritik uyarı

"HENÜZ VOLKANİK DEPREMLE ALAKALI BİR VERİ ELDE EDİLMEDİ"

Seyitoğlu, Ege'de yaşanan depremlerin volkanik kökenli olup olmadığına dair ellerinde kesin bir veri bulunmadığını açıkladı. Şu ana kadar elde edilen bulguların, volkanik aktiviteye dair bir işaret göstermediğini belirtti.

"BÜTÜN SİSMİK HAREKETLER NORMAL FAYLANMADAN KAYNAKLANAN BİR DEPREM FIRTINASI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Deprem hareketliliğinin kaynağı hakkında konuşan Seyitoğlu, mevcut sismik verilerin, yaşanan olayların normal faylanma sonucu meydana gelen bir deprem fırtınası olduğunu gösterdiğini söyledi.

"TSUNAMİ OLURSA TÜRKİYE KIYILARI ETKİLENECEKTİR"

Ege'de olası bir büyük depremde tsunami tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Seyitoğlu, "Eğer büyük bir deprem olursa ve deniz tabanında kırılmalar meydana gelirse Türkiye kıyıları da bu tsunamiden etkilenecektir" diyerek uyarıda bulundu.

Ege'deki deprem fırtınası İzmir'i vurabilir mi? Uzman isimden kritik uyarı

"DEPREMLERİN KUZEYE GEÇMESİ DİREKT İZMİR'İ ETKİLEYECEKTİR"

Seyitoğlu, şu an için sismik hareketliliğin Ege Denizi'nde yoğunlaştığını, ancak bu hareketlerin kuzeye doğru kayması durumunda İzmir'in doğrudan etkilenebileceğini söyledi. Bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirterek, yetkililerin süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

Ege'deki deprem fırtınası İzmir'i vurabilir mi? Uzman isimden kritik uyarı
Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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