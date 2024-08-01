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Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor

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Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor

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Haberler.com / Ayça Elal - Dünya

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Yorumlar (2)

Serkan Taşdemir:

Bul karoyu Al parayı olmus

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Salim:

AFFERİNNNNNNNNNN.... NE GÜZEL NE GÜZELLLLLLL....

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