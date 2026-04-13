Analiz: Budapeşte'deki coşku Avrupa'da da hissedilecek, Moskova hariç

Budapeşte'deki ikonik Zincirli Köprü, kentin Buda yakasıyla Peşte yakasını Tuna Nehri'nin üzerinden birbirine bağlıyor.

Geceleri, köprüyü aydınlatan ışıklar aşağıdaki sularda yakamoz gibi parıldıyor. Burası normalde turist 'selfie'leri için en gözde noktalardan biri - ancak Pazar günü farklıydı.

Tarihi bir seçim sonucu Başbakan Viktor Orban'ı 16 yıllık iktidarının ardından acımasızca koltuğundan ederken, köprü Macar bayrağının renkleri olan yeşil, beyaz ve kırmızıyla aydınlatıldı.

Zafer kazanan Peter Magyar ve Tisza partisinin destekçileri ülkelerini geri aldıklarını söylediler. Bu duyguya, Magyar da zafer konuşmasında karşılık verdi.

"Başardık!" diyen Magyar, "Orban rejimini devirdik, birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Yurdumuzu geri aldık! Teşekkürler! Hepinize teşekkürler!" diye ekledi.

Burada tarihin yazıldığına dair belirgin bir his vardı.

Seçime katılım rekor kırdı.

Orban'ın devlet medyası üzerindeki kontrolüne, kendi partisini kayırmak için seçim sisteminde yaptığı değişikliklere, aile üyeleri ile yakın dostlarının kurduğu geniş nüfuz ağına rağmen, Fidesz lideri sandıkta tamamen hezimete uğradı.

İlk kez oy kullanan seçmenler pazartesi sabahı erken saatlerde Budapeşte'nin arka sokaklarında umut ve şaşkınlığın verdiği sarhoşlukla dans ediyorlardı.

"Oy pusulasına damgayı basarken ağladım" dedi Zofia:

"Bunu başardığımıza hâlâ inanamıyorum. Ama başardık!"

Zofia konuşurken arkadaş grubu yüksek sesle "Ruslar evinize dönün!" diye slogan atıyordu.

Orban için bu ironik bir durumdu. 1989'da komünist yönetim altındaki Macaristan'da Sovyetler Birliği'nin çöküş günlerinde yaptığı ateşli bir konuşmada Ruslara evlerine dönmeleri çağrısı yaparak ünlenmişti.

Bu ifade ilk kez 1956'daki bastırılan anti-komünist ayaklanma sırasında Budapeşte sokaklarında yankılanmıştı.

Ancak yıllar içinde Orban siyasi çizgisini değiştirdi. Daha sağa kaydı, otoriter bir çizgi benimsedi ve gençliğinde kullandığı slogan seçim kampanyası boyunca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasındaki uzun süredir devam eden sıcak ilişkiye öfkelenen muhalifleri tarafından kendisine hatırlatıldı.

Orban'ın devrilmesi, AB içindeki müttefikini kaybeden Putin için gerçek bir darbe oldu.

Orban, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgalinden sonra yaptırım paketlerini geciktirdi ve Ukrayna'nın hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğunu söylediği devasa AB kredisini de engelliyordu.

Ancak Rusya'nın kaybı Ukrayna'nın kazancı oldu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar gecesi Magyar'ı hızla tebrik etti ve "yapıcı çalışmayı" dört gözle beklediğini ekledi.

Bu çok da coşkulu görünmeyebilir. Ancak Zelenskiy, birçok Macar'ın kendi ülkesine karşı temkinli olduğunun farkında.

Orban kampanya posterleri ve mitinglerde, yalnızca kendisinin onları güvende tutabileceği ve Ukrayna'daki savaşın sınırı geçip sevdiklerinin hayatını tehdit etmesini engelleyebileceği konusunda seçmenleri uyarmıştı.

Magyar, hükümete geçtiğinde muhtemelen temkinli hareket edecek.

Macarları yabancılaştırma korkusuyla Ukrayna'ya askeri yardım göndermeme yönündeki Orban kararını tersine çevirmesi beklenmiyor.

Ancak Brüksel'e, ülkesinin engellediği 90 milyar avroluk kredinin önünü artık tıkamayacağı sözünü verdi.

Avrupa'da çok az lider Orban'ın gidişine üzülecek. Brüksel'de ona "Engelleyici" lakabı takılmıştı.

Daha geniş ölçekte ise Moskova, Pekin ve son dönemde ABD'den gelen tehditler karşısında Avrupa'nın birleşik cephesindeki fay hattı olarak görülüyordu.

Pazar gecesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bunun Avrupa demokrasisi için tarihi bir an olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Macaristan'ın Avrupa'yı seçtiğini belirtti.

Washington'da ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sevindiğini söylemek zor.

Macar seçmenler, onun Avrupa'daki en yakın müttefikini elinden aldı.

Trump, Orban'ı defalarca desteklemiş, hatta İran savaşı sırasında başkan yardımcısını Budapeşte'ye göndererek Orban yanlısı bir mitinge katılmasını sağlamıştı.

Neden? Her iki lider de eski Macar başbakanını Hıristiyan milliyetçi, "küreselleşme karşıtı" sağın önder figürü olarak görüyor.

Trump'ın eski baş stratejisti ve Avrupa'daki popülist milliyetçi hareketlerin savunucusu Steve Bannon, Orban'ı "kahraman" diye tanımlamıştı.

Bazı analistler Orban'ın utanç verici yenilgisini, Avrupa'da popülist milliyetçiliğin yükselişinin sonlanmasının işareti olarak sunuyor.

Ancak böyle bir sonuç çıkarma konusunda temkinliyim.

Evet Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi geçen ay Fransa'daki yerel seçimlerde beklentilerin altında kaldı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise kısa süre önce yargı reformlarıyla ilgili referandumda seçmenler tarafından cezalandırıldı - ancak tüm bu örneklerin ulusal dinamiklere özgü yanları var.

Orban, Macar toplumunun çeşitli kesimlerini uzun süredir yabancılaştırmıştı: Solcuları, LGBTQ+ topluluğunu, haklarının Orban'ın "aile yanlısı, geleneksel cinsiyet rolleri" gündemiyle aşındığını düşünen pek çok kadını.

Ama siyasi tabutuna son çiviyi, Orban'ın çekirdek destekçilerinin bile onu kitlesel olarak terk etmesi çaktı.

Seçimden bir gün önce Orban'ın memleketi Felcsut'u ziyaret ettik.

Mütevazı bir geçmişten gelen Orban, buraya kendi futbol stadyumunu ve futbol akademisini kurarak büyük yatırımlar yapmıştı.

Damadı bölgede lüks bir golf sahasıyla ilişkilendiriliyor; babası ise yaklaşık 30 milyon dolara mal olduğu söylenen bir özel mülkü yeniden inşa ediyor.

Orban yolsuzluk iddialarını her zaman reddetti ve Macaristan ekonomisi daha iyi durumdayken pek çok kişi bunları görmezden gelmeye hazırdı.

Ancak son yıllarda enflasyon yükselip, yaşam standartları düşerken ve Orban'ın yakın çevresi giderek zenginleşiyor gibi görünüyordu.

"Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ülkesini hayal kırıklığına uğrattı. Bizi kandırdı" dedi eski Orban destekçisi ve eski yerel belediye başkanı Gyarfas Olah, yorgun bir ifadeyle.

Magyar'ın seçmenleri arasında, Orban'a karşı oy veren ama doğrudan Magyar'ı desteklemeyen çok sayıda kişi var.

Kendisi henüz hükümette sınanmış değil. Peki nasıl biri? Ülkesinde nasıl bir başbakan olacak, ya da Macaristan'ın müttefikleri için nasıl bir muhatap?

Magyar, enerjik, zeki ve ekran önünde etkileyici 45 yaşında biri. Üstelik bir zamanlar Orban'ın partisi Fidesz'te yer almış olması nedeniyle tıpkı Orban gibi muhafazakâr bir milliyetçi.

Her siyasi etkinliğe yanında bir Macar bayrağı götürmeyi seviyor. Belki de Macar seçmenlerin Orban'a sırt çevirmeyi düşünmeden önce birleşebileceği merkez sağ bir adaya ihtiyaçları vardı.

Macaristan toplumsal açıdan muhafazakâr bir ülke. Örneğin, Orban'ın göç karşıtı yaklaşımının yeni hükümet altında da sürmesi bekleniyor.

Yine de Magyar, "Orban rejimini geri almak" için kapsamlı reformlar yapma sözü verdi; buna Rusya ile bağları zayıflatmak ve Avrupa ile ilişkileri yeniden kurmak da dahil.

Şimdilik çoğu Macar'ın öncelikleri iç meseleler: Ekonomiyi ve kamu hizmetlerini iyileştirmek, enflasyonu ve yaşam maliyetini düşürmek. Yapılacak çok iş var.

Pazar gecesi geç saatlerde etrafı coşkulu destekçilerle çevrili bir şekilde gülümseyen Magyar kalabalığa şöyle dedi:

"Bu gece kutluyoruz. Yarın işe koyuluyoruz!"

Magyar, Macaristan cumhurbaşkanının kendisinden hükümet kurmasını istemesine kadar resmen başbakan olmayacak. Bunun yaklaşık bir ay içinde olması bekleniyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.