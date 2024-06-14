Amerika'da Sumak Otanic Turkish Restaurant Turk mutfağı fırtınası estiriyor

Amerika'nın Florida eyaletinin Miami şehrinde Miami Beach de altı ay önce hizmete açılan "Sumak Otantic Turkish Restaurant" Miami'de yaşayan ve buraya tatile gelen her millete Türk mutfağının orijinal otantik yemeklerini modern mutfak anlayışı ile misafirleri ne Türk mutfağı resitali sunuyor.

MIAMI'DE OTANTİK TÜRK RESTORANI

Restorantın yatırımcısı Zafer Açık eşi Sinem Açık ile birlikte tasarladığı ve otantik bir Türk restorantı anlayışını hafızalara kazımak ve o muhteşem lezzetleri her milletin damağında iz bırakacak bir menü ile tasarladıklarıotantik Türk restorantı Miami dışında bile büyük bir ses getirerek büyük beğeni topladığı ve büyük bir gündem yarattığını söyledi. Restorantın tasarımında güzel ve çok anlamlı bir kösende iseçok uluslu milletlerin kültür tarihlerini anlatantarihi kitaplarının olduğu bir kütüphaneye de yer verildiğini ve böyle bir Türk restorantının hayalini kurduğunu ve hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen işletmenin sahipleri Açık'lar yıllardır Miami'de yaşadıklarını ve böyle bir Türk restorantı yatırımını eşi Gizem Açık'ın büyük desteği ile özenle birlikte Tasarladıklarını ifade etti.

"ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM"

Yatırımcı Türk iş insanı" Zafer Açık" paranın çok değerli olduğu bu zamanda yaptığı bu yatırımın çok anlamlı olduğunu ve Türk kültürüne desteğinin her zaman süreceğini emeklerinin karşılığını güzel muhteşem lezzetler muhteşem bir Türk restorantı olmuş söylenen sözler ile aldığını ve çok yoğun ilgi ile karşılaştığının altını çizerek.

Türk mutfağının otantik geleneksel lezzetlerini modern bir anlayışla Ülke Mutfak kültürüne bir nebze katkı sağlamasının büyük bir mutluluğunu da yaşadığını ifade ederek. Türk şefleri ve tamamen Türk personeli ile Türk misafir perverliğinin en güzel örneklerini sunduklarını. Ve Türkiye'de veAmerika'da tanının önemli bir şefolan Reşat Aydın'a mutfağını emanet etiğini veilerde tarihi Türk Mutfağının bir çok orijinal tarihi lezzetlerine menülerinde yer vereceklerini söyledi.

"MENÜ ÇOK BEĞENİLDİ"

Geçiş menümüz inanılmaz bir şekilde beğeni aldığını ve orijinal lezzetlerin her kesimin damağında iz bıraktığını ifade ederek başarılarının tüm Amerika'ya yayıldığını ve Florida basınının büyük bir ilgisini çektiklerini be tüm tv kanallarınınve gazetelerin bu büyük başarı hikayesini haber yapmaları için randevu talep etmelerininkendisi ve Türk Mutfak Kültürü açısından sevindirici ve çok büyük bir mutluluk verdiğini aktardı.

Sumak Otantic Turkish Restaurant olarak Amerika'da Türk mutfağının dünyaya açılan bir penceresi olacaklarını söyleyen Türk iş insanı Zafer Açık kendi markasıyla tüm eyaletlere yatırım yapacağını aktardı.

Sumak Otantic Turkish Restaurant'ın menüsünde

Soğuk başlangıç olarak? Tarihi levrek turşusu, Kuru Cacik, köpoglu zeytinyağlı yaprak sarma.

Ara sıcaklarda? Edirne Yaprak Ciğeri, Kuru Patlican Dolması.

Ana yemeklerinde? Yoğurtlu kebap, Alinazik, (Patlican Borani), Beyti kebap, Alti ezmeli, Patlican kebap gibi otantik yemekler ve Tatlı menüsünde iseorijinal Künefe ve Havuç dilimi Baklava var. Menünün tamamının kendi mutfaklarında modern bir mutfak literatürüne uygun bir şekilde şef Reşat Aydın ve deneyimli ekibi ile en kaliteli malzemeler ilehazırlandığınıifade eden işletme sahibi ve Türk iş insanı "Zafer Açık" Türk Restorantyatırımlarının devam edeceğini ve otantik Türk Mutfak anlayışı ile modern mutfak esintilerinibir mutfak resitali olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.