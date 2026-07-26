Bayreuth Festivali 150. yılını kutladı

Haber: İlhan Baba

(BAYREUTH) - Almanya'nın en köklü kültür etkinliklerinden biri olan Bayreuth Festivali, 150. kuruluş yıl dönümünü siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla kutladı. Richard Wagner'in mirasını yaşatan festivalin açılışına Almanya'nın üst düzey yöneticileri de yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü Alman besteci Richard Wagner tarafından temelleri atılan Bayreuth Festivali'nin 150. yılı kapsamında, kentte 150 farklı etkinlik ve gösteri düzenlendi. Festival, Wagner'in eserlerinin yanı sıra farklı dönem ve türlerden yapımlarla zengin bir kültürel program sundu.

Açılış töreninde, Alman besteci Ludwig van Beethoven'in dünyaca ünlü 9. Senfonisi seslendirildi. Konukları Federal Kültür ve Medya Bakanı Wolfram Weimer ile eşi Christiane Goetz-Weimer karşıladı. Festivalin açılış konuşmasını, Richard Wagner'in torununun kızı ve festivalin organizatörü Katharina Wagner yaptı.

Törene eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eşi Joachim Sauer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile eşi Charlotte Merz, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile eşi Karin Baumüller-Söder, Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir ile eşi Flavia Özdemir başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve davetli katıldı.

Festival alanına uzanan kırmızı halıda ilk olarak Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir ile eşi Flavia Özdemir yürüdü. Kısa süre sonra Özdemir'in selefi, eski Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann ile eşi Gerlinde Kretschmann da törene katıldı. Dört isim, Bayreuth Festspielhaus'un balkonunda kutlamalar öncesinde bir araya geldi.

Cem Özdemir, festival kapsamında Thüringen Eyalet Başbakanı Mario Voigt ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile de objektiflere poz verdi.

Kutlamalara, Baden-Württemberg'den katılan isimler arasında Eyalet Maliye Bakanı Danyal Bayaz da yer aldı. Bayaz, eşi ve Bavyera Eyalet Parlamentosu'nda Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı olarak görev yapan Katharina Schulze ile birlikte festivale katıldı.

Kaynak: ANKA