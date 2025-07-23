Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı
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Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında kritik eşik aşıldı. Almanya'nın onayıyla birlikte 40 adetlik tedarik süreci başlarken, bu hamlenin Türk savunma sanayisine ve hava gücüne stratejik katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak için yaptığı başvuru Almanya tarafından onaylandı.Almanya'nın saygın yayın organı Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin ön talebine resmen olumlu yanıt verdi. Türkiye'nin gündeminde yer alan Eurofighter savaş uçaklarının, savunma sanayisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

ÜRETİMİ İNGİLTERE'DE YAPILACAK

Eurofighter Typhoon uçakları; Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Bu uçakların montajı İngiltere'de yapılacak, tedarik ise Almanya üzerinden sağlanacak. Süreç; Almanya, İngiltere ve Türkiye arasında çok taraflı bir iş birliğiyle ilerleyecek.

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

HAVA KUVVETLERİNE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin bu hamlesi, hava kuvvetlerinin modernizasyonu açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Eurofighter Typhoon, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çok amaçlı görev kapasitesi ile NATO'nun en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu uçakları envanterine katması, bölgesel hava gücüne stratejik bir katkı sağlayacak.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ENDİŞELİ

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için yaptığı ön talebin Almanya tarafından onaylanmasının ardından gözler Avrupa merkezli konsorsiyuma çevrildi. Eurofighter üretimi halihazırda yılda 14 jetle sınırlı. Ancak Türkiye'nin olası siparişiyle birlikte bu kapasitenin önce 20'ye, ardından 30'a çıkarılması gündemde.

Türkiye'nin talebinin yalnızca üretimi değil, aynı zamanda konsorsiyumun Katar ve Avusturya gibi diğer alıcılarla yürüttüğü görüşmeleri de hızlandırabileceği belirtiliyor. Böylece Türkiye'nin anlaşmaya yaklaşması, Eurofighter konsorsiyumu için stratejik bir ivme yaratmış durumda. İsrail'in Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "büyük bir anlaşmaya yakın" olduğunu belirtti. Haberde Yunanistan ve İsrail'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesinden endişelendiği ifade edildi.

"TEHLİKELİ BİR DENGE KURULUYOR"

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi, özellikle İsrail'de siyaset gündemini hareketlendirdi. Eski İsrail Başbakanı ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin bu satışa onay vermesini eleştirdi.

Lapid, "Eğer İsrail'in işleyen bir Dışişleri Bakanlığı ya da normal bir hükümeti olsaydı, bu anlaşma engellenirdi. Türkiye, Ortadoğu'nun en büyük donanmasına zaten sahip. Şimdi hedefi hava sahasında da üstünlük kurmak. Bu çok tehlikeli bir gelişme ve işlevsiz hükümetimiz seyirci kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "Büyük bir anlaşmaya çok yakın" olduğunu yazdı. Haberde, hem İsrail hem de Yunanistan'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu alım sonrası ciddi bir güç kazanmasından endişe duyduğu belirtildi.

Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin tedarik sürecine girdiği Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen bu uçak, çok uluslu savunma iş birliğinin önemli bir ürünü olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi, 1990'lı yıllarda başlayan bir Avrupa ortak savunma girişimi. Uçağın üretimi ve geliştirme süreci, üç ana firma tarafından yürütülüyor. Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leonardo (İtalya) tarafından üretilip geliştiriliyor. Eurofighter Typhoon, yalnızca üretici ülkeler tarafından değil, aynı zamanda pek çok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu ülkeler arasında; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Avusturya bulunuyor.

Eurofighter Typhoon, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için tasarlanmış çok rollü bir savaş uçağı. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

  • Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)
  • Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha da artırılabiliyor)
  • Tavan İrtifa: 16.764 metre
  • Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan
  • Radar: Captor-E AESA radar (yeni nesil modellerde)
  • Havada Yakıt İkmali: Var
  • Silah Sistemleri:
  • Meteor ve AIM-120 AMRAAM gibi kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri
  • Seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar
  • 27 mm Mauser BK-27 top
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

seçimlerde kaanı yapıyoruz yarın uçacak artık kimseye muhtaç değiliz dediler oyları kapıp halkı kandırıp sözlerini unuttular şimdi bu uçağın alımını büyük bir başarı diye yutturuyorlar şahsen ben keriz değilim adamlar paranla aldığın tankı pkkya karşı kullandın diye ambargo uyguladılar uçağı yunanistana veya israile karşı kullanman gerektiğinde ne yapacaklarını hayal bile edemezsin onlardan savaş malzemesi alınmaz Türkiye için en uygun savaş uçağı ambargo tehlikesi olmayan çin yapımı savaş uçağı

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıTT:

Üretimi İngiltere yapılacak olması çok sakıncalı, yarın savaş çıksa bu uçakları yollamazlar bize. Daha evvel Osmanlıya parası ödenmiş gemileri yollamadıkları gibi... Umarım devlet büyüklerimizde bunun farkındadır ve önlemini almak için çaba sarfeder ve bir yılan tarafından iki defa ısırılmazlar...

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Çok uzağa gitme bence daha f 35 ler için ödediğimiz parayı geri alamadık asrın lideri ireyiz gene kandırıldı bunda bari para bi yana mal bi yana diyebilse nerdeeeeee

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Adil e cevap. Sen f35 lere verdiğin parayı unut. Hangar kirasından dolayı borçlu bile çıktın.

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

Katılıyorum Türkün en büyük düşmanı bir ülkeyle işbirliği ne kadar sağlıklı orası muamma.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ne oldu milli ler nerde zıyaaaaaaa zıyaaaaaaaa

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

yolda merak etme herşeyi alenen yapmaz Devletler.

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Haber Yorumlarıjackie michson:

40 adet uçak 5-6 yılda teslim olur oda amerika gibi dolandırmaz iseler. Size birşey söylim ingiliterede 12 yıl yaşadım. İngilizler ve Almanlar gazzede soykırıma yardım eden en öncü ülkeler . İngiltere bugün bir ingiliz sokakta free palestine(gazzeye özgürlük) desin direk polisler çöker tepesine. ingilterede de amerikada olduğu gibi mason locaları çok güçlü. Hatırlayın lübnanda israil kaç bin kişinin cebinde ki telefonu tek tuş ile nasıl patlattı. Sizce bu uçakları patlatamaz mı? Kaanımız uçmuo

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Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

lobi lobi

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Haber YorumlarıErol Birol :

Hayırlı olsun bu savaş Eurofighter uçaklarına Türkiye nin çok ihtiyacı var. F16 uçakları Özal zamanından kalma ve moderasyonunu abd yapmak istemiyor. Almanyanın onayı önemliydi. Ülkemize hayırlı olsun.

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Yorum Beğenme11
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