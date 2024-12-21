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Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an

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Almanya'da Noel pazarına otomobille düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi yaralandı. Saldırganın 6 yıldır Almanya'da yaşayan Suudi Arabistanlı doktor Taleb A. olduğu öğrenilirken, kan donduran anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Dışişleri Bakanlığı ise saldırı sonucu iki Türk'ün yaralandığını, durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde düzenlenen Noel kutlamaları kana bulandı. Noel pazarına otomobil ile saldırı düzenlendi. Olay sonucunda ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

SALDIRGAN DOKTOR ÇIKTI

Alman basını, saldırganın kimliği ile ilgili bilgileri paylaştı. 50 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirilen saldırganın bir klinikte doktorluk yapan Taleb A. olduğu açıklandı. Taleb A.'nın 6 yıldır Almanya'da yaşadığı bilgisi de verildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Dünyayı şoke eden saldırının görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Taleb A.'nın kullandığı otomobilin son hızla kalabalığın arasına daldığı ve 400 metre kadar ilerlediği görüldü.

SALDIRIDA İKİ TÜRK YARALANDI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yaşanan saldırıda iki Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu. Hastanede tedavi gören vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Noel pazarına yapılan saldırıyı da kınadı. Bakanlık'tan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, " Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırının görüntüleri paylaşıldı

ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Almanya'da yaşanan saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Almanya'nın Magdeburg Kentinde bir Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ALMANYA'YA DESTEK

Suudi Arabistan da Magdeburg'daki Noel pazarına yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı ve Almanya ile "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad hükümetinin "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğu" ifade edildi ve şiddeti reddettiklerinin altı çizildi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz mesajında, "Alman halkı teröre boyun eğmeyecek" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu saldırı Avrupa'yı sarstı" ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sachez mesajında, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında meydana gelen korkunç saldırı karşısında şok oldum" ifadelerine yer verdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Almanya'da meydana gelen saldırı Noel ruhuna ve insanlığa yönelik korkunç bir saldırıdır. Düşüncelerim aileler ve Alman halkıyla birlikte" açıklamasını yaptı.

Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıOrhan D:

Bu cani yaratık; İslam topluluğuna karşı nefreti daha da körükledi.

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Haber YorumlarıTahir Tahin:

Türkiye kınamışmış. Daha dün camilerde Noel karşıtı hutbeler okundu.

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Haber YorumlarıENSON:

Lanet olsun bu tür sapıklara masum insanların ne suçu var da katliam yapıyor bu terörist bu sapık bir teröristtir ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

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Haber YorumlarıAhmet Caner:

Bu yaratık hipokrat yeminli bir doktor. Can kurtarma yerine bu kadar masum Can aldı. Buna ancak mahlukat denir.

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

İSLAMDA HİÇ HİÇ BİR MASUN İNSANA. CANLIYA NE EZİYET EDİLİR NEDE ÖLDÜRÜLÜR. BUNU YAPANLAR KİMSE. ALLAH ONLARI KAHRI PERİŞAN ETSİN. İ AMAÇLARI İSLAMI. MÜSLÜMANLARI KÖTÜLÜYÜP. İNSANLARI İSLAMDAN ALLAH TEALADAN UZAKLAŞTIRMAK TIR KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARIN YAZIKLARLAR OLSUN İSLALAMA LEKE SÜRMEYE KALLAKSN İNSANLARA İSLAM DİNİ BARIŞ DİNİ KARDEŞ DİNİ İYİLİK DİNİ

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

olayı yapan joker allamenin babasıymış

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Haber YorumlarıSimuz ER:

x2 yetmemiş, x10 hızında gösterseydiniz..

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Haber YorumlarıNecla Dora:

ALMANYA YETKILERI. UYARMISLARDI. NEOL PAZARLARI KALABALIK DAN UZAK DURUN DIYE BILDIKLERI VARMIS. ÖYLE BÖYLE AURUPADA KARGASA. CIKARMAK ISDEYEN KÜRÜSELCILERIN ISI. HANS.MIS HASAN.MIS BAHANE FDF YI AMACLARI. IKDIDARA GETIRMEK MEVLAM. ISDIKBALIMIZI. HAYRA SELAMETE CIKAR. ????

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Haber YorumlarıNEFER OGLU:

Kimin değirmenine su döktüğüne bakmak lazım. hayvan terli yemiyor artık.

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Haber Yorumlarıİsmail Alican Gökmenoğlu:

Müslüman yine göstermiş müslümanlığını

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