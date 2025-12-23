Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

Uzay yolculuğunun zorlu şartlarını dünyada test etmek isteyen Almanya, sıra dışı bir çağrı yaptı. Bilimsel bir deney kapsamında 100 gün boyunca dünyadan tamamen izole yaşamayı kabul eden gönüllülere 23 bin Euro ödeme yapılacak. Proje, insanın uzun süreli izolasyona dayanıklılığını ölçmeyi hedefliyor.

AY VE MARS GÖREVLERİ İÇİN SİMÜLASYONDA YAŞAYACAKLAR

Köln'de gerçekleştirilecek deneyin amacı, Ay ve Mars'a gönderilecek astronotların karşılaşacağı koşulları test etmek. Katılımcılar, uzay istasyonu simülasyonu içerisinde dünyayla tamamen bağlantısı kesilmiş şekilde yaşayacak.

24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

Projede yer alacak gönüllüler, deney süresi boyunca 24 saat gözetim altında tutulacak. İzolasyonun fiziksel ve psikolojik etkileri uzman ekipler tarafından yakından takip edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Deneye katılmak isteyen adayların sağlık durumunun iyi olması, İngilizce bilmesi ve en az lisans mezunu olması gerekiyor. Ayrıca teknik, tıp ya da benzeri bilimsel alanlarda eğitim almış adaylar tercih sebebi olacak.