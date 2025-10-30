Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşme için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Merz, Ankara'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"ORTAKLIĞIMIZI GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile özel ve çok yönlü bir ilişkimiz var; dış ve güvenlik politikası konularında olduğu kadar, göç, enerji ve ticaret alanlarında da. Bu yakın ortaklığımızı daha da geliştirmek istiyorum. Bu amaçla Ankara'dayım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Almanya Şansölyesi Merz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e Aslanlı Yol'dan giriş yaptı. Atatürk'ün mozolesine Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı askerlerin çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf verdi. Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile geçen Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Almanya Şansölyesi Merz özel deftere, şunları yazdı: "Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa'nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk'ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum."