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Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması

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Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte başkent Şam'a gitti. Ülkeye askeri uçakla giden Alman Bakan Baerbock ve heyetinin çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken ülke geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş-Şara öncülüğündeki yeniden yapılanma sürecine girdi.

2 BAKAN BAŞKENT ŞAM'A GİTTİ

Tüm dünya Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ederken bu kapsamda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte başkent Şam'a gitti.

Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması

AB'DEN AÇIKLAMA VAR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 2 bakanın Şam ziyaretiyle açıklamalarda bulundu. Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını belirten Kallas, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

ÇELİK YELEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Şam'a ulaşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetinin çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmazken Şam'a da askeri uçakla geldikleri görüldü.

Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması

ZİYARET ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki geçici hükümet yetkililerinin Almanya ve AB ile ilişkilerini yeniden başlatması için koşullar ileri sürmüştü. Suriye'nin Almanya ve AB ile arasında yeni bir siyasi başlangıcın mümkün olduğunu söylemişti. Barro ve Baerbock, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB dışişleri bakanları oldu.

Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
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